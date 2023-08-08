وزير الرياضة يُحفز ناشئين اليد قبيل مباراتهم مع إسبانيا في كأس العالم بكرواتيا

أجرى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اتصالًا هاتفيًا، لتحفيز أحفاد الفراعنة في اليد تحت 19 سنة، قبيل مباراتهم مع إسبانيا في ثاني مبارياته في الدور الرئيسي لبطولة كأس العالم للناشئين مواليد 2004، والمقامة في كرواتيا في الفترة من 2 أغسطس حتى 13 من الشهر ذاته.



وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلي أن الرياضة المصرية تحقق العديد من الإنجازات في مختلف الألعاب الرياضية في جميع المنافسات الدولية بفضل دعم القيادة السياسية للمنظومة الرياضية، والعمل على تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل وفق الخطط والمعسكرات التدريبية المحدد من الاتحادات الرياضية والتعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات.



وكان نتخب مصر لكرة اليد تحت 19 سنة قد استهل مشواره بالبطولة بالفوز على منتخب اليابان بنتيجة 32--40، وفي ثاني المواجهات نجح الفراعنة في الفوز على منتخب التشيك بنتيجة 28-22، وحسم منتخب مصر صدارة المجموعة الثالثة بالفوز على منتخب ايسلندا بنتيجة 33-30.



وفي أول مباريات الدور الرئيسي نجح منتخب مصر في الفوز على البرازيل بنتيجة 38-23، بعد أداء مميز خلال المباراة تحت قيادة وائل عبد العاطي المدير الفني للمنتخب.