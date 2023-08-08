عاجل
موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. "الساعة هترجع أمتى؟"
الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الرياضة يُحفز ناشئين اليد قبيل مباراتهم مع إسبانيا في كأس العالم بكرواتيا

بوابة الوفد الإلكترونية

أجرى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اتصالًا هاتفيًا، لتحفيز أحفاد الفراعنة في اليد تحت 19 سنة، قبيل مباراتهم مع إسبانيا في ثاني مبارياته في الدور الرئيسي لبطولة كأس العالم للناشئين مواليد 2004، والمقامة في كرواتيا في الفترة من 2 أغسطس حتى 13 من الشهر ذاته.

txt

الشباب والرياضة تنفذ فعاليات مبادرة "حدودنا نبضنا" بمركز شباب الخارجة

txt

وزير الشباب: نسير بخطى ثابتة ومدروسة لتطبيق مبادئ الحوكمة والمراجعة


وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلي أن الرياضة المصرية تحقق العديد من الإنجازات في مختلف الألعاب الرياضية في جميع المنافسات الدولية بفضل دعم القيادة السياسية للمنظومة الرياضية، والعمل على تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل وفق الخطط والمعسكرات التدريبية المحدد من الاتحادات الرياضية والتعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات.


وكان نتخب مصر لكرة اليد تحت 19 سنة قد استهل مشواره بالبطولة بالفوز على منتخب اليابان بنتيجة 32--40، وفي ثاني المواجهات نجح الفراعنة في الفوز على منتخب التشيك بنتيجة 28-22، وحسم منتخب مصر صدارة المجموعة الثالثة بالفوز على منتخب ايسلندا بنتيجة 33-30.


وفي أول مباريات الدور الرئيسي نجح منتخب مصر في الفوز على البرازيل بنتيجة 38-23، بعد أداء مميز خلال المباراة تحت قيادة وائل عبد العاطي المدير الفني للمنتخب.

مواد متعلقة

اشتية: إسرائيل تعمل على تدمير ممنهج لحل الدولتين

موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. "الساعة هترجع أمتى؟"

محمد رمضان يحتفل بكسر أغنية "كم بيبي كم" حاجز 39 ملايين مشاهدة