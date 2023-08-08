روديجر: أحب الصلاة قبل المباريات.. وأدعو الله عدم تعرض أي شخص للإصابة

كشف المدافع الألماني أنطونيو روديجر، لاعب ريال مدريد الإسباني، عن الأشياء التي يقوم بها قبل لعبه للمباريات، بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب مع الملكي خلال الموسم الماضي.

وكان روديجر قد انتقل لصفوف ريال مدريد قادمًا من تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ليقدم مستويات جيدة نال بها اعجاب العديد من جماهير النادي، على الرغم من خروج الفريق من مسابقات قوية وعدم الفوز بها.

تصريحات روديجر

كشف روديجر عن الأشياء التي يقوم بها قبل لعبه المباريات، وذلك خلال حوار أجراه مع مجلة "GQ"، حيث قال: "أنا مسلم وأؤمن بالله، ولهذا أحب الصلاة قبل المباريات، أدعو الله ألا يتعرض جميع اللاعبين، من فريقي والمنافسين للإصابة".

وتابع:" أدعو أيضًا للجميع الذين جاءوا لرؤيتنا في الملعب، لست بحاجة إلى أي شيء آخر، فقط صلّي".

بينما علق على المواجهة القوية أمام هالاند بدوري أبطال أوروبا، حيث قال: "كنت هادئًا، فأنا أعرف إمكانياتي إذا كنت 100% جسديًا وعقليًا، تساءلت وسائل الإعلام عما إذا كنت سأتمكن من الدفاع ضد هالاند".

وأردف:"كان هناك الكثير من الشكوك، وإذا كنت صادقًا، فأنا أحب هذا الجو، أنا أتألق أكثر عندما يشكك الناس بي".

وأتم روديجر تصريحاته بالحديث عن الحياة في مدريد، حيث قال: "لدي سعادة كبيرة بوجود في مدريد، أنا أحب العدد الهائل من خيارات الطعام المتوفرة، أنا أحب الطعام الإسباني، رغم أن العديد من أطباقهم تحتوي على لحم الخنزير، فبسبب ديني لا أستطيع أن أكله".