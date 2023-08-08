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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الأمم المتحدة: وصول أول قافلة إنسانية إلى شرق دارفور

وصول أول قافلة إنسانية
وصول أول قافلة إنسانية إلى شرق دارفور

 

أعلنت الأمم المتحدة عن وصول أول قافلة إنسانية إلى شرق دارفور محملة بـ 430 طناً من البذور الزراعية.

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الأمم المتحدة 

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، للصحفيين في نيويورك وفق ما نقل موقع "أول أفريقيا" المختص بالشوؤن الأفريقية، إن "مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تفاوض على نقل هذه الشاحنات من النيل الأبيض إلى ولاية شرق دارفور.

وبحسب حق، فإن "القافلة تضم 430 طنا من البذور الزراعية مقدمة من منظمة الأغذية والزراعة لتوزيعها على المزارعين في عموم المحافظة من قبل وزارة الزراعة.

وأضاف: "هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الوصول الإنساني حتى تستفيد جميع المناطق الزراعية في دارفور من توفير البذور، ويجب على جميع الأطراف أيضًا أن توفر للمزارعين إمكانية الوصول إلى الأراضي الزراعية وأن تضمن حمايتهم أثناء قيامهم بزراعة محاصيلهم وحصادها.

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