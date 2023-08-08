تصرفات باريس سان جيرمان تتسبب في غضب مبابي

تسببت تصرفات باريس سان جيرمان الأخيرة في غضب كيليان مبابي، بعدما رفض اللاعب تجديد تعاقده مع النادي العاصمي خلال الفترة الماضية.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس مع نهاية الصيف المقبل، حيث يرغب مسؤولي النادي الفرنسي في تجديد عقد اللاعب، حتى لا يرحل مجانًا مع نهاية الموسم المقبل.

وشهدت الفترة الماضية دخول مبابي في حالة غضب كبيرة، بعدما قامت إدارة النادي بإزالة صورة اللاعب من واجهة ملعب "حديقة الأمراء" خلال الأيام القليلة الماضية.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن باريس قرر غدم عرض قمصان مبابي للبيع في المتجر الرسمي للنادي، حيث لم تعد قمصان اللاعب متاحة خلال الفترة الحالية.

كما أوضحت الصحيفة الإسبانية، أن اللاعب غضب بشدة من تصرف إدارة النادي الباريسي، حيث يرى أن هذه التصرفات غير احترافية.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن مبابي أتفق مع ريال مدريد على الانتقال للفريق عقب انتهاء تعاقده مع فريقه الفرنسي، لكن تحرك إدارة باريس جعلت فلورنتينو بيريز، رئيس الميرينجي، يفكر في ضم اللاعب خلال الميركاتو الحالي.

وفتح باريس سان جيرمان الباب أمام رحيل مبابي عن النادي، بعد اصرار اللاعب على مغادرة حديقة الأمراء خلال الميركاتو الحالي.

الجدير بالذكر أن مبابي انضم لباريس سان جيرمان في صيف 2017، قادمًا من موناكو، في صفقة تخطت قيمتها حاجز الـ 170 مليون يورو.