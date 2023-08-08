رامي عياش يطرح "لمة الحبايب" بعد قليل

يطرح النجم رامي عياش، بعد قليل أحدث أعماله الغنائية بعنوان "لمة الحبايب"، وهي من كلمات محمد الرفاعي والحان وتوزيع جان ماري رياشى .

وكان روج الفنان رامي عياش لأغنيته الجديدة والتى تتناسب مع أجواء الصيف، ونشر فيديو قصير برفقة زوجته وهي تغني داخل السيارة.

وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل “تويتر” قائلًا: "لمة الحبايب قريبا".

من ناحية أخري، يستعد النجم رامي عياش لإحياء حفل غنائي يوم الخميس المقبل، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الأولى.

ومن المقرر أن يقدم رامي باقة متنوعة من أغانيه والتي يحبها جمهوره، ويحمل الحفل عددًا من المفاجآت.

مهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية أوعروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عددًا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني الذي أحيا حفلًا هناك يوم الجمعة الماضية، يليه حفلات للنجوم: نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبيرعمر خيرت، ومغني الراب العالمي russ.

تقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية، والتى تعرف بمدينة الفنون، والتي تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

بدأت الفعاليات الفنية لمهرجان العلمين بحفل كامل العدد للنجم تامر حسني، الذي قدَّم خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه وسط هتافات الجمهور، بالإضافة إلى حفلات غنائية للنجوم نانسي عجرم وراغب علامة الأسبوع الماضي، كما أحيا المطرب أحمد سعد حفلًا ضخمًا ورفع شعار كامل العدد، وتألق بعددٍ كبيرٍ من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها جمهوره.

آخر أغاني الفنان رامي عياش:

كان رامي عياش طرح آخيرًا أغنية بعنوان "حلوين حلوين" على موقع يوتيوب، وهى من كلمات أحمد راؤول ورامى عياش، وألحان رامى عياش.

وتقول كلماتها: "حلوين حلوين مع بعض حلوين

قمرين عاشقين لايقين رايقين

وبشوق وحنين طايرين دايبين

حلوين حلوين مع بعض حلوين

قمرين عاشقين لايقين رايقين

وبشوق وحنين طايرين دايبين

يا سلام يا سلام سلام زي مانا حلمت بالتمام

كنت غايب فين فين فين

يوم سوا يبقى احلى يوم

العاشقين كوم واحنا كوم

انت جيتلي منين

يا سلام يا سلام سلام زي مانا حلمت بالتمام

كنت غايب فين فين فين

شئ خيالي حلمنا ياما بيه

ايوه كان موضوع كبير

والنهارده انا وانت عشنا فيه

ولسه جي كتير

شئ خيالي حلمنا ياما بيه

ايوه كان موضوع كبير

والنهارده انا وانت عشنا فيه

لسه جي كتير

يا سلام يا سلام سلام زي مانا حلمت بالتمام

كنت غايب فين فين فين

يوم سوا يبقى احلى يوم

العاشقين كوم واحنا كوم

انت جيتلي منين

حلوين حلوين مع بعض حلوين

قمرين عاشقين لايقين رايقين

وبشوق وحنين طايرين دايبين

يا سلام يا سلام سلام زي مانا حلمت بالتمام

كنت غايب فين فين فين ".