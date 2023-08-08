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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف العملات العربية في منتصف التعاملات

العملات العربية
العملات العربية

 شهدت أسعار صرف العملات العربية استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 8 أغسطس، في محلات الصرافة والبنوك الرئيسية والعاملة في مصر. 

 

العملات العربية

 

 سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري سعر 100.19 جنيه للشراء، 100.54 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودي 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، سعر 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع. 

 

 بلغت أسعار صرف الدينار البحريني عند سعر 79.46 جنيه للشراء، 81.83 جنيه للبيع، فيما سجل الريـال العمــاني، سعر 81.78 جنيه للشراء، 82.12 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال القطري 8.46 جنيه للشراء، 8.50 جنيه للبيع، كما بلغ سعر صرف الدينار الأردني، عند مستوى 43.43 جنيه للشراء، 43.72 جنيه للبيع.

 

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 أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري:

 

الدولار الأمريكي

 

 سجلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاءت أسعار صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

  وفي بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد،  30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

 حققت أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي cib، مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

 

 ووفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

 أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية:

 

 العملات الأوروبية والآسيوية

 

 سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي المصري بلغ 33.74 للشراء، و33.86 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 39.15 جنيه للشراء، 39.28 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 35.14 جنيه للشراء، 35.26 جنيه للبيع.

 

 وبلغت أسعار صرف الدولار الكندي 23.06 جنيه للشراء، و23.16 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 4.52 جنيه للشراء، و4.54 جنيه للبيع، والكرون السويدي 2.86 جنيه للشراء، 2.88  جنيه للبيع.

 

 جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 21.57 للشراء، 21.67 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.29 جنيه للشراء، 4.31 جنيه للبيع.

 

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