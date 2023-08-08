طريقة عمل لقمة السلطان التركية

تبحث الأمهات عبر مواقع الأطعمة المختلفة والحلويات لتحضر لأفراد أسرتها كل ما هو ذكي وطيب المذاق لأرضائهم.

وتنجذب الأمهات الي الوصفات الجديدة والشهيره في البلدان الآخرى لتسعد أفراد أسرتها.

والأن يمكنك تحضير وصفة من أشهر وصفات الحلويات التركية الشهية بخطوات ولا أسهل وبطعم رائع بالشوكولاتة، جربي لقمة السلطان التركية وتمتعي بالطعم المذهل للحلى.

المقادير

- بسكويت : 300 غراماً (مطحون)

- سكر : ثلاث أرباع الكوب

- دقيق : ثلاث أرباع الكوب

- الكاكاو : 4 ملاعق كبيرة

- نشاء الذرة : نصف كوب

- حليب : ليتر

- حبيبات الشوكولاتة : نصف كوب

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- سكر البودرة : ملعقة صغيرة

- كريمة الخفق : كوب

طريقة التحضير

وزعي البسكويت في طبق بايركس كبير.

ضعي السكر، والدقيق، والكاكاو، والنشاء، والحليب في قدر.

قلبي المزيج على حرارة متوسطة حتى يسخن.

أضيفي حبيبات الشوكولاتة، والزبدة، والفانيليا، وقلبي باستمرار حتى تحصلي على مزيج ناعم وخالٍ من أي تكتلات.

مُدّي المزيج بالتساوي على وجه البسكويت المطحون ثم قومي بإدخال الصينية إلى الثلاجة لساعة.

في وعاء قومي بوضع السكر البودرة والكريمة واخفقي حتى تحصلي على كريمة كثيفة.

وزعي الكريمة على وجه الصينية ومديها بالتساوي حتى تغطي الوجه.

أعيدي الصينية إلى الثلاجة لليلة كاملة.

قطعي الحلى إلى مربعات ولفيها حتى تحصلي على رول وقدميه.