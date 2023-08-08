مالكوم يقود تشكيل الهلال المتوقع أمام الشباب بالبطولة العربية

يواصل الهلال السعودي استعدادته القوية لمواجهة مواطنه الشباب، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية".

ويبحث جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال، عن تحقيق الفوز والصعود للمباراة النهائية، وضلك لتحقيق أول ألقاب خلال ولايته الثانية للزعيم السعودي.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الشباب

ومن المتوقع أن يبدأ الهلال المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: سعود عبد الحميد - كاليدو كوليبالي - علي آل بليهي - ياسر الشهراني.

الوسط: ميلينكوفيتش سافيتش - محمد كنو - روبن نيفيز.

خط الهجوم: سالم الدوسري - مالكوم - ميشيل ديلغادو.

وكان الهلال قد صعد للدور نصف النهائي من البطولة العربية، بعد الفوز على اتحاد جدة بنتيجة 3/1، بينما تأهل الشباب بعد الفوز على الوحدة الإماراتي بركلات الترجيح.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في التاسعة من مساء الغد، في المواجهة التي يشهدها ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

وتُنقل موقعة الهلال والشباب على شبكة قنوات “ssc”، والتي حصلت على حقوق بث البطولة بشكل حصري لهذه النسخة.