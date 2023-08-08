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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الاتهامات ضد ترامب لمنعه من الترشح للانتخابات

ترامب
ترامب

 قال الدكتور جابريل صوما، أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس الاستشاري السابق لترامب، إن الاتهامات ضد ترامب بدأت عندما ترشح للرئاسة في 2015، وبدأ الحزب الديمقراطي وجماعات هيلاري كلينتون بالتجسس عليه.

 الاتهامات ضد ترامب:

 وأضاف جابريل صوما، خلال مداخلة عبر سكايب من نيوجيرسي مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن بعض جماعات هيلاري كلينتون قدموا طلبًا للمحكمة بالسماح للإف بي أي بالتجسس على ترامب.

 

 ولفت إلى أن الاتهامات في البداية التي سمحت بالتجسس على ترامب أنه عميل لروسيا، وتبين في ما بعد أنها اتهامات باطلة لا أساس لها من الوجود، والذي أعلن ذلك هو المدعي العام الذي عينوه للتحقيق في القضية.

 

 وأوضح أن هذه التهم التي لا أساس لها من الصحة جعلت المواطنين وخاصة الجمهوريين يعتقدون أن أي اتهام جديد لترامب هو لا أساس له من الصحة والهدف منه فقط منعه من الترشح للانتخابات.


 

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