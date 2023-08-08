ايدام بالزبادي علي طريقة المطبخ الهندي

ايدام هندي بالزبادي، من أطيب وصفات الإيدام الشهية والمميزة من المطبخ الهندي، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بخطوات سهلة وشهية.

ايدام هندي بالزبادي



مقادير ايدام هندي بالزبادي

- صدر الدجاج : 500 غراماً (فيليه مقطع مكعبات)

- سمن : ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (طازج ومبشور)

- الكركم : ملعقة صغيرة

- القرفة : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة)

- الكزبرة : نصف ملعقة صغيرة (مجففة ومطحونة)

- شطة مجروشة : ربع ملعقة صغيرة

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- لبن زبادي : ثلاث أرباع الكوب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- بودرة الكاري : ربع ملعقة صغيرة

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

- كزبرة خضراء : 2 ملعقة كبيرة (مفرومة للزينة)

ايدام هندي بالزبادي

طريقة التحضير

سخني السمن في قدر على نار متوسطة.

أضيفي البصل وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يطرى ثم أضيفي الثوم والدجاج المكعبات ومعجون الطماطم وقلبي لمدة 10 دقائق.

أضيفي اللبن الزبادي والزنجبيل المبشور وقلبي.

أضيفي الكركم والقرفة والكمون وبودرة الكاري والكزبرة المجففة المطحونة والملح والشطة وقلبي ثم اتركي المزيج على النار حتى يبدأ بالغليان.

أضيفي مقدار ربع كوب من الماء إن احتجت وغطي القدر وخففي النار واتركيه لمدة 20 دقيقة حتى تتجانس المكونات وتتسبك الصلصة.

ضعي الايدام في طبق التقديم وزينيه بالكزبرة الطازجة وقدميه ساخناً إلى جانب الأرز.