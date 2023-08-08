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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الأمن يسقط سائق ميكروباص تسبب فى تعطل حركة المرور بالتجمع الأول

بوابة الوفد الإلكترونية

رصدت المتابعة الأمنية بأجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" متضمنًا قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالوقوف بمنتصف الطريق بالقاهرة، مما تسبب فى تعطيل حركة المرور، وضبط مرتكب الواقعة.

 

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الأمن يسقط  سائق سيارة ميكروباص تسبب فى تعطل حركة المرور بالتجمع الأول

حيث كشفت ،  تداول منشور مدعومًا بصور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام قائد سيارة "ميكروباص"  بالوقوف بمنتصف الطريق بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة، معطلًا حركة المرور ومعرضًا حياته والمواطنين للخطر.

 

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "خاصة بأحد مكاتب الرحلات" وقائدها وتبين عدم حمله ثمة تراخيص، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

كما تباشر  نيابة دار السلام الجزئية، الاستماع  لأقوال محتجزين بقسم دار السلام في وفاة مسجون بقضية مخدرات داخل حجز القسم.

وقد أكد المحتجزون وفاة المتهم طبيعيًا، حيث تفاجأوا به يصرخ ويؤكد عدم قدرته على التنفس، ثم سقط مغشيًا عليه فنادوا على الحرس الذين نقلوه إلى المستشفى مؤكدين عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وتسلمت النيابة التقرير الطبي الصادر الذي يؤكد أن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب وتبين خلوه من أي إصابات.

وترددت أنباء عن وفاة محتجز بقسم شرطة دار السلام بالقاهرة بسبب شبهة جنائية وتعذيب من أحد ضباط القسم، لكن مصادر أمنية نفت الواقعة.

وأكدت المصادر أن المتوفي محبوس احتياطيًا بقرار من النيابة العامة بقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة اعتبارًا من يوم 29 يوليو المنقضي على ذمة قضية اتجار بالأقراص المخدرة لحيازته 200 قرص مخدر، وله معلومات جنائية وتاريخ مرضى، حيث يعاني من مرض الدرن وبعض الأمراض الأخرى، وحال شعوره بحالة إعياء تم نقله لأحد المستشفيات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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