سباحو سموحة يواصلوا اكتساح منافسات بطولة الإسكندرية والدلتا للسباحة

واصل سباحو وسباحات نادي سموحة اكتساح منافسات بطولة منطقة الاسكندرية والدلتا مواليد ٢٠١١ المقامة حاليا بمجمع الدكتور أسماعيل فايد الاوليمبي لالعاب الماء بنادي سموحة .

ففي منافسات اليوم الثالث نجح سباحو سموحة في حصد ٤ ذهبيات و ٣ فضية و ٣ برونزية حيث جاءت النتائج على النحو التالي :

في مسابقة ٤٠٠ متر متنوع ناشئات حققت جنا عثمان سباحة البنك الأهلي المركز الأول فيما جاءت رحمة هشام من نادي سموحة في المركز الثاني و لارا اسلام من البنك الاهلي في المركز الثالث وجاءت سباحة سموحة أية سامح في المركز الرابع .

وفي مسابقة ٤٠٠ متر متنوع ناشئين حقق سباح سموحة مازن كريم فوزي المركز الأول والميدالية الذهبية و حسين الخشاب من نادي سبورتنج الميدالية الفضية فيما حقق مالك محمد من نادي البنك الأهلي المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي مسابقة ١٠٠ متر حرة ناشئات احرزت سباحة سموحة بيري أسلام الميدالية الذهبية والمركز الأول بينما جاءت سباحة الاوليمبي جودي أشرف في المركز الثاني والميدالية الفضية و حصدت سباحة سموحة ريماس أسلام المركز الثالث والميدالية البرونزية وجاءت سباحة سموحة كرمة محمد حسن في المركز الرابع .

وفي مسابقة ١٠٠ متر حرة ناشئين حصل سباح البنك الاهلي يحيي وليد على المركز الأول والميدالية الذهبية و حصد سباح سموحة مازن مصطفى المركز الثاني والميدالية الفضية وسباح البنك الاهلي أنس وليد المركز الثالث والميدالية البرونزية .

وفي مسابقة ٥٠ متر ظهر نجحت سباحة بلدية المحلة جنا حامد في تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية بينما حصلت سباحة نادي العبد رودينا السعدني على الميدالية الفضية وسباحة سموحة ملك رامي على الميدالية البرونزية وسباحة سموحة ملك محمد علي على المركز الرابع .

وفي مسابقة ٥٠ متر ظهر ناشئين جاء سباح سموحة مازن مصطفى في المركز الأول والميدالية الذهبية فيما جاء مالك محمد من البنك الاهلي في المركز الثاني والميدالية الفضية و سباح البنك الاهلي مازن محمد في المركز الثالث والميدالية البرونزية .

وفي مسابقة ١٠ × ٥٠ تتابع حرة ناشئات نجحت سباحات نادي سموحة في الحصول على الميدالية الذهبية و تحقيق رقم قياسي جديد للمنطقة فيما جاءت سباحات الاوليمبي في المركز الثاني وسباحات نادي ستاد المنصورة في المركز الثالث .

وفي مسابقة ١٠ × ٥٠ متر حرة تتابع ناشئين جاء فريق البنك الاهلي في المركز الأول و فريق سموحة في المركز الثاني و فريق نادي الحوار بالمنصورة في المركز الثالث .

يذكر ان الجهاز الفني لفريق سموحة يضم الكابتن مصطفى نصر المدير الفني لالعاب الماء بالنادي و أسلام حمادة مدرب فريق ٢٠١١ ومدير مجمع السباحة ومدير البطولة العميد احمد الحرازي .