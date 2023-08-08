إصابة نكونو تصدم تشيلسي

قال نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم الثلاثاء إن لاعبه الجديد كريستوفر نكونكو سوف يغيب لفترة طويلة بعد خضوعه لجراحة بسبب إصابة في الركبة.

وسقط المهاجم الفرنسي نكونكو على الأرض في الدقيقة التاسعة خلال التعادل 1-1 مع بروسيا دورتموند في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد في شيكاغو.

وغادر نكونكو، المنضم لتشيلسي مقابل نحو 60 مليون جنيه إسترليني (76.32 مليون دولار) في فترة الانتقالات الحالية، الملعب منتصف الشوط الأول وهو يشعر بعدم راحة.

وقال تشيلسي في بيان: تعرض نكونكو لإصابة في الركبة وسيغيب المهاجم لفترة طويلة. خضع اللاعب البالغ عمره "25 عاما" لجراحة وسيبدأ فترة التأهيل مع الطاقم الطبي للفريق.

وتمثل إصابة نكونكو ضربة لخطط تشيلسي للعودة إلى المربع الذهبي الموسم المقبل مع المدرب الجديد ماوريسيو بوكيتينو بعدما احتل النادي اللندني المركز 12 الموسم الماضي.

وسجل نكونكو 23 هدفا مع رازن بال شبورت لايبزيغ في كافة مسابقات الموسم الماضي.