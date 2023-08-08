ديو الساحل الشمالي يجمع الكينج وميريام فارس .. موعد طرح الأغنية

يستعد الكينج محمد منير والفنانة اللبنانية ميريام فارس، لطرح ديو غنائي بعنوان الساحل الشمالي، وذلك عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب” ومنصات الموسيقى المختلفة.

وكشف محمد منير، موعد طرح أغنية “ الساحل الشمالي”، إذ مقرر أن تطرح غدًا الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساءً على يوتيوب.

منير وميريام فارس

وكان المطرب والملحن محمد رحيم، كشف عن تعاون غنائي جديد يجمع الكينج محمد منير والفنانة اللبنانية ميريام فارس، وذلك خلال منشور جديد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك".

وكتب محمد رحيم:" علشان كل الناس اللي سألتني مين هي المطربة اللي هتغني ديو مع الكينج محمد منير أغنية الساحل الشمالي، هي ميريام فارس، وهتنزل إن شاء الله خلال أيام قليلة، دعواتكم بقى ان شاء الله ".

وأحيا الكينج محمد منير، حفلًا غنائيًا الجمعة الماضية 4 أغسطس، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الترفيهي (العالم علمين)، وقدم خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه .

كما ينطلق الكينج محمد منير، لإحياء عدة حفلات غنائية بأمريكا، وذلك بداية شهر سبتمبر المقبل، إذ مقرر أن يحيي 3 حفلات بولايات مختلفة.

ومن المقرر أن يحيي محمد منير حفلًا غنائيًا يوم 1 سبتمبر في نيويورك، ويوم 9 من نفس الشهر في كاليفورنيا، و16 سبتمبر في ولاية فلوريدا .

أغنية محمد منير للي":

طرح منير حديثًا أغنية "للي"، التي حققت أكثر من 8 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب"، تقول كلماتها:

سألته هل داء الولع كان الجواب صدّه

ساق الدلال ساق الدلع مفاتيح هواه صدّوا

ومشيت أوشوش في الودع ولا جاني ليه ردّه

اللي فتح باب الوجع واجب عليه ردّه



عيونه بضرب ميت مثل أول ما بيطلّوا

دَوقّته من طعم الغَزَل دوقّني من ذلّه

وبحبه أنا مهما حصل طب مين بقي يقول له

ماهو لو حبيبك كان عسل متخلّصوش كلّه “.