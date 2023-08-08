الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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سيناء تشهد طفرة تنموية وأمنية لم تحدث على مدار 50 عامًا

سيناء تشهد طفرة تنموية
سيناء تشهد طفرة تنموية وأمنية

قال الكاتب أشرف العشري، إن سيناء تشهد طفرة تنموية وأمنية لم تحدث على مدار 50 عامًا، مضيفا: أن هناك صحوة تنموية شاملة في سيناء على المستويين الأمني والتنموي،  متابعا:  هناك درجة كبيرة من الرعاية والاهتمام بسيناء وتوفير كثير من الاستحقاقات ونشر مسارات التنمية خلال الـ 10 سنوات الأخيرة.
 

ولفت العشري، الانتباه إلى أن سيناء تمثل جزءا غاليا من الوطن وشهدت إنجازات عميقة خلال الفترة الماضية لم تشهدها على مدار 50 عاما.

 

سيناء تشهد طفرة تنموية وأمنية

وأضاف أن سيناء شهدت حراك بجناحين جناح أمني وجناح تنموي، لافتا الانتباه إلى أن الجناح الأمني تمثل في العملية العسكرية الشاملة في سيناء التي استطاعت أن تلعب دورا كبيرا في القضاء على آفة الإرهاب داخل سيناء وتوفير استحقاقات الأمن والاستقرار بالكامل في كافة ربوع سيناء، رغم التضحيات الجسام والشهداء الذي سقطوا على أرضها.

 

وأوضح أن الجناح التنموي يتمثل في إنفاق الدولة المصرية نحو 700 مليار جنيه على مدار السنوات الـ 8 الماضية، لتوفير عناصر التنمية المستدامة الشاملة في كل مناحي الحياة داخل سيناء، من خلال توفير البنية الأساسية من مدارس ومستشفيات وغيرها في كل ربوع سيناء.

 

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز. 

 

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