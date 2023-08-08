البورصة الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت البورصة الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 17.98 نقطة، ما نسبته 0.25%، ليصل عند مستوى 7186.99 نقطة.

البورصة الكويتية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى البورصة الكويتية 8ر240 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 9ر50 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 12977 صفقة نقدية.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي فى البورصة الكويتية بنسبة 1 %، ما يعادل 56.12 نقطة، ليغلق عند مستوى 5695.56 نقطة، من خلال تداول 92.4 مليون سهم، عبر 3792 صفقة نقدية، بقيمة 9.10 ملايين دينار.

وتراجع مؤشر السوق الأول فى البورصة الكويتية بمقدار 44.74 نقطة، ليبلغ مستوى 7945.17 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 0.56 %، من خلال تداول 148.4 مليون سهم، عبر 9185 صفقة، بقيمة 41.8 مليون دينار.

وصعد مؤشر (رئيسي 50) فى البورصة الكويتية بمقدار 82.43 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 5663.26 نقطة، بنسبة صعود بلغت 1.48%، من خلال تداول 80.6 مليون سهم، عبر 3026 صفقة نقدية، بقيمة 8.2 ملايين دينار كويتي.

مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضًا

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4761.52 نقطة منخفضًا 15.5 نقطة وبنسبة 0.325 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4777.04 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و971 ألفًا و155 ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة 41.8 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و95 ألفًا و 932 ريالًا عُمانيًّا.

البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.02 في المئة، لتصل عند مستوى 2443.92 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.9 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 1784 صفقة.

البورصة المصرية تغلق على تراجع

البورصة المصرية

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 5 مليارات جنيه ليبلغ نحو 204ر1 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 2ر3 مليارات جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 51ر0 % ليبلغ مستوى 89ر17748 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 16ر0 % ليبلغ مستوى 62ر3589 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 27ر0 % ليبلغ مستوى 79ر5306 نقطة.