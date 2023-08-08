ارتفاع محاصيل الحبوب الأوكرانية إلى 55 مليون طن في 2023

قال النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني تاراس فيسوتسكي: “ارتفاع محصول حبوب أوكرانيا لــ55 مليون طن خلال 2023”، موضحًا: حبوب أوكرانيا تتراوح ما بين 50 و55 مليون طن هذا العام، مُقارنة بـ53 مليون طن في 2022.

محصول حبوب أوكرانيا:

وأرجع تاراس فيسوتسكي، هذه الزيادة إلى ارتفاع محصول الحبوب بشكل فاق التوقعات، ومنذ انسحاب موسكو من صفقة الحبوب، في 17 يوليو الماضي.

شنت روسيا موجة من الهجمات على إمدادات الحبوب في المدن الأوكرانية الرئيسية، بما في ذلك مدينة أوديسا الساحلية؛ ما أدى إلى القضاء على 60 ألف طن من الحبوب، وهو ما يكفي لإطعام 270 ألف شخص لمدة عام.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وكالة رويترز.