الذهب يسجل أدنى مستوى له وسط ترقب لبيانات التضخم

واصلت أسعار الذهب العالمي، في الانخفاض خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أغسطس، ليسجل أدنى مستوى له في أربعة أسابيع، مع ارتفاع الدولار والبيانات الصينية المتعلقة بحجم التجارة والتي جاءت أقل من المتوقع، كما ساهم الحذر الذي يسبق صدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع في ضعف إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.

وفي حالة الإعلان عن ارتفاع أكبر من المتوقع في أسعار المستهلكين في البيانات المقرر صدورها الخميس، فمن الممكن أن يزيد ذلك احتمالية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى عندما يجتمع مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في سبتمبر.

تحركات الأسعار:

وانخفض الذهب في التعاملات الفورية 0.58 بالمئة إلى 1,925.35 دولار للأونصة، بحلول الساعة 12:57 بتوقيت غرينيتش، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 11 يوليو، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.57 بالمئة إلى 1,958.95 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.9 بالمئة عند 22.95 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 1.5 بالمئة إلى 905.78 دولار للأونصة.

وانخفض البلاديوم أيضًا 2.3 بالمئة إلى 1211.96 دولار للأونصة.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 يسجل 2150 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 1842 جنيهًا.

عيار 24 يسجل 2460 جنيهًا.

الجنيه الذهب 17200 جنيه.

تراجع الذهب عالميًا:

تراجعت أسعار الذهب أمس الإثنين مستهل تعاملات الأسبوع مع اكتساب الدولار الأمريكي بعض القوة في التحضير لتقرير التضخم هذا الأسبوع، لكن أسعار الذهب ابتعدت عن أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بعد تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة مما تسبب في تراجع عائدات السندات عن أعلى مستوياتها الأخيرة.

وانخفضت أسعار الذهب الفورية مع بداية تداولات الأسبوع بنسبة 0.3% لتتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند مستوى 1934 دولارًا للأونصة، يأتي هذا بعد أن ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة الماضية بنسبة 0.4% مبتعدة عن أدنى مستوى سجلته منذ 3 أسابيع عند 1925 دولارًا للأونصة.

تراجع أعداد الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو ساهم في ارتفاع أسعار الذهب يوم الجمعة الماضية ليغلق تداولات الأسبوع فوق المستوى 1940 دولارًا للأونصة، ولكن اليوم تعود الأسعار إلى التراجع لتتداول في منطقة حرجة قبل صدور تقرير التضخم يوم الخميس المقبل.