صراع مصري إنجليزي على ضم إيكوبا

شهدت الساعات الماضية صراعًا قويًا بين هال سيتي وسوانزي سيتي من أجل التعاقد مع الأمريكي من أصول نيجيرية إيدوفي إيكوبا، لاعب زالايجيرزيجي المجري.

ويبحث الأهلي عن التعاقد مع مهاجم قوي وسوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مما جعله يهتم بضم إيكوبا من الدوري المجري.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن هال سيتي ينافس نظيره سوانزي، من أجل التعاقد مع إيكوبا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت إلى أن اللاعب خطف الأنظار إليه بشدة، بعدما تألق مع فريقه المجري، حيث سجل 11 هدفًا في 22 مباراة خلال الموسم الماضي.

في سياق متصل، أوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن زالايجيرزيجي المجري يرغب في الحصول على نصف مليون جنيه إسترليني من أجل التفريط في خدمات مهاجمه الأمريكي من أصول نيجيرية.

مشوار إيكوبا:

بدأ مهاجم زالايجيرزيجي مسيرته الكروية في دوري الجامعات بمدينة دالاس الأمريكية، لينتقل بعد ذلك للدوري المجري من بوابة فريقه الحالي، لكنه رحل إلى ترينسن السلوفاكي.

وعاد اللاعب لـ زالايجيرزيجي المجري، ليوقع على عقد حتى 2025 المقبل، لكن العروض الحالية تهدد مستقبله مع ناديه.