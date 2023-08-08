مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني : تباطؤ وتيرة التضخم في ألمانيا إلى 6.2%

قالت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، ان ألمانيا سجلت تضخما في أسعار المستهلك خلال شهر يوليو الماضي بما يعادل نسبته نحو 6.2% على أساس سنوي.

مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم أن أسعار المستهلك في ألمانيا بلغ الشهر الماضي 6.2%، على أساس سنوي، فيما بلغ معدل التضخم السنوي في يونيو الماضي 6.4%.

وأوضحت رئيسة المكتب الإحصاء الاتحادي الألماني "روت براند" أن معدل التضخم انخفض بشكل طفيف لكنه لا يزال عند مستوى مرتفع، و لا يزال تطور أسعار المواد الغذائية بشكل خاص يؤثر على التضخم بشكل تصاعدي، إضافة إلى زيادة أسعار الطاقة.

واشار مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية فى المانيا بنسبة ارتفاع تعادل نحو 11% في يوليو على أساس سنوي، لترتفع بصورة أقل قوة إلى حد ما، مما كانت عليه في يونيو، كما ارتفعت أسعار الطاقة مرة أخرى بشكل حاد بنسبة بلغت نحو 5.7% ، وارتفعت الكهرباء بما يصل الى نحو 17.6%.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، ان مقارنة بشهر يونيو الماضي، ارتفعت أسعار المستهلك بوجه عام بنسبة بلغت نحو0.3% في يوليو الماضي.

نمو مبيعات التجزئة البريطانية يسجل أدنى مستوى في 11 شهراً

التجزئة البريطانية

أظهر مسح، صدر خلال، اليوم الثلاثاء، أن نشاط شركات التجزئة البريطاني تضرر بفعل هطول أمطار غزيرة في يوليو إلى جانب تأثير ارتفاع التضخم، إذ نزل معدل النمو في المبيعات إلى أدنى مستوى في 11 شهراً.

وقال اتحاد التجزئة البريطاني إن قيم مبيعات التجزئة ارتفعت 1.5% مقارنة بشهر يوليو/تموز من العام الماضي، أي أقل من نصف متوسط وتيرة النمو في آخر 12 شهراً والبالغة 3.9%.

كما يأتي ذلك هبوطاً فى اتحاد التجزئة البريطاني من أعلى مستوى هذا العام عند نحو 5.2% مقارنة المسجل في فبراير، بحسب الاسواق العربية.

لم يتضرر المستهلكون البريطانيون إلى حد كبير حتى الآن من تراجع قوتهم الشرائية في ظل ارتفاع التضخم العام الماضي ورفع بنك إنغلترا أسعار الفائدة بشكل مستمر، لكن محللين يتوقعون أن تتزايد معدلات تراجع القوة الشرائية في الأشهر المقبلة.