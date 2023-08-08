نجم الشرطة العراقي: جاهزون لرونالدو وماني

أكد كرار عامر لاعب الشرطة العراقي، أنهم قادرون على تقديم مباراة كبيرة أمام النصر السعودي، المقرر لها غدا الأربعاء، في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.



أضاف عامر في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي لمباراة اليوم الثلاثاء: أن فريقه الشرطة العراقي جاهز لمباراة النصر بشكل كامل.



وواصل : نعد الجماهير العراقية بتقديم مستويات أفضل، مؤكدا أنه من الفخر لهم اللعب ضد نجوم عالميين مثل كريم بنزيما لاعب الاتحاد، وكريستيانو رونالدو وزميله ساديو ماني نجما النصر، بالبطولة العربية.



وتابع: نحن جاهزون بجميع المراكز ولا نعتمد على لاعب معين، واللاعبين البدلاء، ، تفكيرنا بمباراة الغد وكيفية تقديم مستوى يليق في البطولة.



وحول زميله الذي توفي والده قبل يومين، قال عامر، أنه فيصل جاسم لاعب مهم لكن الجهاز الفني لديه البديل المناسب حال عدم مشاركته.

