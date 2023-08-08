مشروع سولي كوست الساحل الشمالي يزيد من تحديات المطوروين

منذ صعود نجم الساحل الشمالي على ساحة السياحة المحلية في مصر عام 1993 م وحتى عام 2022 م لم يشهد إقبالا مثل هذا العام ، ويرجع ذلك للعديد من الأسباب أهمها اتجاه الدولة للتطوير من وجهاتها السياحية وتطبيقها لأحدث أنظمة التسويق الإعلاني والإعلامي لمقومات الدولة.

وفي حديث مع الخبير العقاري المهندس خميس عمر مكاوي، رئيس مجلس إدارة شركة سيف العقارية المالكة لمشروع سولي كوست الساحل الشمالي، صرح بأن اتجاه الجمهورية الجديدة التي يتبناها فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي هو تعمير مصر من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ، وأن ما يحدث الآن في الساحل الشمالي ومدينة العلمين هو إنجاز غير مسبوق ويساعد علي تزايد عدد الجمهور بشكل لم يسبق ، ذلك مما يعكس حركة الاستثمار والتنشيط التجاري، وذلك مما دعا الشركة إلى التعاقد مع الفنان القدير حسين فهمي لتمثيل العلامة التجارية سولي كوست إحدى مشروعات شركة سيف العقارية لتوضيح أهمية امتلاك شاليهات بمختلف المساحات في قلب الساحل، لما يمثل ذلك بعدا استثماريا كبيرا وعائدا طويل الأمد وادخارا ناجحا.

وفي حديث للفنان حسين فهمي وضح أن نسبة تزايد المصيفين إلى الساحل الشمالي ومدينة العلمين تخطى حدود التوقعات بنسبة تتجاوز الضعف، مما يعكس أن اتجاه الدولة المصرية في الاستثمار يخطو نحو خطوات صحيحة للغاية وأنه يولد جوا من المنافسة بين المطورين لتوفير أفضل مجتمع ترفيهي محلي ودولي ، وهو ما لاحظه من تحدي واقع على مشروع سولي كوست الذي سيمثل علامته التجارية والمقام على 63 ألف متر في الكيلو 82 على طريق إسكندرية مطروح في قلب الساحل الشمالي، لما يلزم من توفير خدمات ترفيهية ومعيشية وخدمات ترتقي بمستوى المصيف وبأسعار تنافسية , ويعتبر مشروع سولي كوست هو الخطوه الأهم لشركة سيف لإثبات ذاتها حيث تمتلك الشركة أيضا مشروع سولي مراسي وسولي أمواج وتستعد للعديد من المشروعات مما يجعلها في تدي دائم لإثبات قوتها العقارية وقدرة فريقها علي التخطيط المختلف وكيفية تنوع الأفكار الترفيهية وإستدامتها , وأكد على ضرورة التزام كل مطوري الساحل الشمالي بالاستثمار الأخضر والمحافظة على البيئة ليتناسب المشروع مع مجريات العالم الحديث.

وفي تصريح للإعلامي محمد الجهادي ، المدير التنفيذي لشركة الاتحاد العربي للإعلام المسؤلة عن الإنتاج الإعلامي والإعلاني ، قال إن الشركة ستلتزم تماماً بعرض كل المعلومات الواقعية للمشروع لما يتوافق مع سياسة الشفافية مع الجمهور خاصة مع المشروعات الكبرى مثل سولي كوست ، حيث يتوافر بالمشروع مقومات وخدمات وعدد وحدات كبير تتجاوز ألفين وحدة ، بخلاف الوحدات الفندقية والمول التجاري وأطول مجري مائي بالساحل الشمالي وملاعب رياضية ومساحات خضراء ونادي صحي على مستوى يرتقي بإجازة المصيفين ، مما يجعل شركة الاتحاد العربي للدعاية والإعلان في تحدي حقيقي لإبراز كل هذه المميزات.

وفي ختام الجلسة أوضح المهندس سيف خميس عمر، نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة سيف العقارية، أن أنظمة السداد تم تطبيقها بنظام يتوافق مع أفضل أنظمة الاستثمار، حيث يتم سداد قيمة تعاقد 10% من القيمة الإجمالية والباقي قسط شهري لمدة 8 سنوات، على الرغم أن التسليم خلال ثلاث سنوات من الآن، مما يتيح للمشتري فرصا كبيرة للاستثمار وإعادة تدوير رأس المال في حالة شراءه لهذا الغرض أو تقليل قيمة الالتزامات الشهرية في حالة شراءه بغرض الترفيه وكمصيف للعائلة، وتتراوح مساحات المشروع من 45 متر حتى 85 متر حتى تتناسب مع مختلف أعداد الأسر، ويتكون المشروع من 22 عمارة سكنية مقسمة على مرحلتين، وتم إنجاز 20% من أساسيات البناء، مما يتيح للعملاء المعاينة على الطبيعة ومتابعة أعمال البناء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سيتم رفع كل أسبوع فيديو يوضح ما توصل إليه الإنشائيون.