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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هاري كين يتمسك بالرحيل عن توتنهام

هاري كين
هاري كين

 يواصل هاري كين تمسكه بالرحيل عن توتنهام الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على الرغم من تمسك السبيرز باللاعب.

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 جاء تفكير هاري كين في الرحيل عن توتنهام، بسبب عدم تتويجه بأي لقب خلال مسيرته مع الفريق الإنجليزي طيلة المواسم الماضية.

 وكشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن المهاجم الإنجليزي يصر على الرحيل عن توتنهام خلال فترة الانتقالات الحالية.

 وأوضحت أن اللاعب يخطط للرحيل عن السبيرز مع بداية الدوري الإنجليزي، حيث سيخوض توتنهام ديربي لندن أمام برنتفورد في الثالث عشر من أغسطس الجاري.

 وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بايرن ميونخ يستعد خلال الأيام القليلة المقبلة لتقديم عرض رابع للحصول على خدمات هاري كين، بعدما رفضت إدارة توتنهام ثلاثة عروض من قبل النادي البفاري.

 وكان بايرن ميونخ قد تقدمت بعروض للتعاقد مع هاري كين، حيث وصلت قيمة آخر عرض لـ 80 مليون جنيه إسترليني، لكن إدارة النادي الإنجليزي ترفض التفريق في اللاعب بأقل من 100 مليون.

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