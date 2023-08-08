الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

استبعاد مرشحين من المرشحين لانتخابات اتحاد الأوراق المالية بسبب المجموعات المرتبطة

قائمة المرشحين لانتخابات
قائمة المرشحين لانتخابات اتحاد الأوراق المالية

اعلنت الرقابة المالية قائمة الاسماء المبدئية للمرشحين في انتخابات عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية.

كشفت القائمة استبعاد كل من حاتم البناء ومحمد كمال على مقعد فئة شركات إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر، لتصبح القائم 17 مرشحا بدلا من 19 مرشحا.

علمت" الوفد" أن سبب الاستبعاد نتيجة تعارض المصالح، حيث أن المرشحين أعضاء مجلس إدارة في شركة واحدة، وهو ما يمثل مجموعات مرتبطة، الأمر الذي يتعارض مع شروط وقواعد الانتخابات التي حددتها الرقابة المالية.