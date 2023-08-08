استبعاد مرشحين من المرشحين لانتخابات اتحاد الأوراق المالية بسبب المجموعات المرتبطة

اعلنت الرقابة المالية قائمة الاسماء المبدئية للمرشحين في انتخابات عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية.

كشفت القائمة استبعاد كل من حاتم البناء ومحمد كمال على مقعد فئة شركات إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر، لتصبح القائم 17 مرشحا بدلا من 19 مرشحا.

علمت" الوفد" أن سبب الاستبعاد نتيجة تعارض المصالح، حيث أن المرشحين أعضاء مجلس إدارة في شركة واحدة، وهو ما يمثل مجموعات مرتبطة، الأمر الذي يتعارض مع شروط وقواعد الانتخابات التي حددتها الرقابة المالية.