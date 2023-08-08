نشاط مكثف لأقسام وعيادات الأسنان بالدقهلية

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بإنجازات الإدارة العامة لطب الأسنان بقيادة الدكتور محمد أبو العينين خلال الشهر الماضى لاسيما فى مجال التثقيف الصحي.

وكشف وكيل الوزارة انه فيما يخص مجال التثقيف الصحي فقد نظمت 717 ندوه تثقيفية بحضور نحو4000 مواطن من المترددين على عيادات الاسنان.

كما كثفت الإدارة العامة للأسنان جولاتها المرورية خلال يوليو الماضى والتى تضمنت تفقد 21 قسماً وعيادة بمختلف المستشفيات والادارات الصحية التابعة فضلاً عن توزيع أطباء الأسنان من خريجى الجامعات الحكومية والخاصة

بدوره أوضح الدكتور محمد أبو العينين مدير الإدارة العامة لطب الأسنان أن نحو 23792 مواطناً استفادوا من خدمات أقسام وعيادات أسنان بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة خلال يوليو الماضى مشيراً إلى الالتزام التام بالاشتراطات مكافحة العدوى حفاظاً على صحة الأطباء والمواطنين.