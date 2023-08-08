منافذ لبيع اللحوم والسلع الغذائية بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا ، جهودها في فتح ومتابعة منافذ بيع اللحوم البلدية والبيضاء والسلع الغذائية ، بأسعار مخفضة ، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية .

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لرؤساء الوحدات المحلية، بالتوسع في افتتاح منافذ بيع اللحوم البلدية والسلع الغذائية، وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين في جميع المراكز والوحدات القروية، وذلك في إطار جهود الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين، و تحقيقاً لمبدأ المشاركة المجتمعية.

ففي مركز ومدينة بني مزار شمال المنيا برئاسة المهندس عماد حسن عبد العزيز ، تستمر منافذ مبادرة محاربة غلاء الأسعار بقرى، أبو جرج ، و صندفا فى توفير اللحوم و المواد الغذائية،/ واللحوم البيضاء بأسعار مخفضة وبجميع الوحدات القروية ، حيث تتم أعمال الذبح والتوزيع بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وتحت إشراف الوحدة المحلية والطب البيطري والتموين.

كما تواصل الوحدات القروية بمركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، برئاسة المحاسب هشام فايز ، من تنفيذ مبادرة طرح لحوم بلدية ، بسعر 260 جنيهاً للكيلو، والسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين ، واللحوم المستوردة بسعر 220 جنيه للكيلو، حيث تشهد المنافذ إقبالاً من المواطنين لتلبية احتياجاتهم من اللحوم والمواد الغذائية، وذلك ضمن خطة الوحدات المحلية للتخفيف عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية.