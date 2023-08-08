تأجيل محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق في قضية جديدة متهم فيها بسب وقذف لمياء خيري، موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، لجلسة 7 سبتمبر للاطلاع.

في وقت سابق، أمرت جهات التحقيق بإحالة مرتضى منصور إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 113لسنة 2023 وارد مالية، والمقيدة برقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة، بتهمة التعدي على موظفين عموميين خلال تأدية عملهم.

ونظرت محكمة القاهرة الاقتصادية في وقت سابق محاكمة مرتضى منصور في قضية متهم فيها بسب وقذف موظفة عمومية بإحدى الجهات الرقابية، قبل أن تحيله جهات التحقيق للمحاكمة في قضية جديدة متهم فيها أيضًا بسب وقذف ذات الموظفة.

نظر أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور أمام محكمة القاهرة الاقتصادية

وحددت المحكمة المختصة جلسة اليوم 8 أغسطس، لنظر أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، وذلك بعدما تقدمت الموظفة بالعديد من البلاغات ضد مرتضى.

ومن المقرر أن يتم نظر الدعوى في القضية الجديدة بناء على البلاغ المقيد برقم 11529 لسنة 2021 إداري العجوزة والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية، لاتهام مرتضى منصور بحصول الموظفة على رشوة خلال قيامها بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك.

وفي وقت سابق قضت دائرة جنح العجوزة بمحكمة الجيزة، بتغريم المستشار مرتضى منصور 5 آلاف جنيه في اتهامه بسب وقذف الإعلامي أحمد موسى عن طريق قناة الزمالك.