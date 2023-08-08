كيسي مستاء من معاملة برشلونة

يقترب الإيفواري فرانك كيسي لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، من الرحيل إلى صفوف أهلي جدة السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي.



اللاعب الإيفواري يشعر بالغدر من قبل نادي برشلونة بسبب عدم الوضوح.



تابعت التقارير، أن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، كان من النادر أن يتحدث مع اللاعب الإيفواري خلال فترة الإعداد في ليشعر اللاعب أنه خارج حسابات الفريق ، ما جعله يقرر الرحيل.



وأشارت أن كيسي سيرحل عن برشلونة بحزن كبير ، ولديه شعور بالآلم بسبب أن برشلونة تعاقد معه فقط من أجل بيعه بعد ذلك وجني الأموال، بعدما جاء له في صفقة انتقال حر إلى إي سي ميلان، بعدها وضع في قائمة بيعه بالسوق.



ودع كيسي ناديه برشلونة من الباب الخلفي ، وكانت لديه رغبة في استمرار وإثبات نفسه مع النادي الكتالوني.

