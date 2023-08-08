حيلة لتهريب 68 هاتف iPhone.. هل نجحت

غالبًا ما يبتكر المهربون طرقًا مبتكرة لجلب البضائع المهربة إلى البلدان الأجنبية، لكن محاولة رجل واحد لتهريب 68 جهاز iPhone إلى الصين كانت وقحة بشكل خاص.

في 31 يوليو، وصل رجل إلى ميناء تشينجداو في الصين وحاول المرور عبر الجمارك دون الإعلان عن أجهزة iPhone التي كان يحملها.

على الرغم من جرأته، افتقر إلى مستوى معين من الإبداع. أثار مظهر الرجل وملابسه شكوك السلطات. مرتديًا قميصًا أزرق كحلي، بدت أبعاده الجسدية منحرفة بشكل غريب.

دفع هذا السلطات إلى إخضاعه لفحص دقيق.

كشف الفحص أنه كان يحمل ما مجموعه 68 جهاز iPhone قديمًا مثبتة بدقة على أجزاء مختلفة من جسده - خصره وساقيه وبطنه. أجهزة iPhone، بعيدًا عن كونها أحدث الموديلات، تم تغليفها بدقة وتثبيتها حول إطاره باستخدام شريط لاصق.

في وقت لاحق ، تم القبض على الرجل على الفور، ويواجه تهم التهريب. لا يزال الغموض يكتنف الدافع وراء محاولته التهريب المعقدة. في حين أن نواياه غير واضحة، فمن المعقول أن يكون لديه خطط لبيع أجهزة iPhone في السوق الرمادية. هناك طلب كبير على أجهزة iPhone القديمة في السوق الرمادية حيث يبحث الناس غالبًا عن وضع أيديهم على الأجهزة الرخيصة.

تهريب منتجات Apple ليس بالشيء الجديد حيث وردت تقارير كثيرة عنها. كانت هناك تقارير حول تهريب AirPods المزيفة إلى بلدان مختلفة أيضًا. في عام 2017، تم القبض على امرأة بتهمة تهريب 102 جهاز iPhone و 15 ساعة فاخرة إلى البلاد عن طريق إخفائها في ملابسها.

وفي عام 2015، تم القبض على رجل وهو يحاول تهريب 94 جهاز iPhone إلى الصين عن طريق لصقها على جسده عند حدود هونج كونج. العديد من الحالات تنتهي في الصين. في الصين ومعظم البلدان الأخرى، من غير القانوني استيراد البضائع دون دفع الضرائب المناسبة.