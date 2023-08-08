أمطار موسمية في نيبال تنهي حياة 38 شخصًا

أعلنت السلطات في نيبال ارتفاع عدد ضحايا الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد إلى 38 شخصا، بعد مقتل شخص آخر، اليوم الثلاثاء، ليقترب عدد الضحايا جراء الأمطار الموسمية حتى الآن من 40.

وأفادت وزارة الداخلية النيبالية ـ حسبما ذكرت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم (الثلاثاء) ـ بأن "هذه التطورات تأتي مع استمرار عمليات البحث عن أسرة مكونة من 6 أشخاص فقدوا جراء جرف انهيار أرضي منزلهم في قرية بالقرب من العاصمة كاتماندو"، مشيرة إلى فقد ما لا يقل عن 33 شخصا حتى الآن جراء الأمطار الموسمية التي زادت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية نتيجة للتغيرات المناخية.

وقالت شرطة نيبال إن الانهيارات الأرضية، أغلقت أيضًا طريقًا سريعًا رئيسًا يربط العاصمة بالسهول الجنوبية.

وتتسبب الأمطار التي تشهدها نيبال الواقعة في جبال الهيمالايا خلال فترة الأمطار الموسمية السنوية - الذي تبدأ عادة في منتصف شهر يونيو إلى سبتمبر من كل عام - سقوط ضحايا وتسجيل خسائر في الممتلكات بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية في نيبال.

وفي سياق آخر، أعلن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي للمناخ، اليوم الثلاثاء، أن شهر يوليو 2023 حطم المستوى القياسي لأكثر الأشهر حراً على الإطلاق في العالم بفارق 0.33 درجة مئوية عن يوليو 2019.

وسجل الشهر الماضي الذي شهد موجات حر وحرائق غابات عبر العالم، حرارة جو أكثر سخونة ب0.72 درجة مقارنة مع أشهر يوليو في السنوات الممتدة بين 1991 و2020.

وكان العلماء أكدوا في وقت سابق أن اعتبارا من 27 يوليو من المرجح جدا أن يكون يوليو 2023 أكثر الأشهر حرًا على الاطلاق.

البشرية انتقلت من مرحلة الاحترار المناخي لتدخل مرحلة الغليان العالمي

وفي سياق متصل، قال الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتيريش، إن البشرية انتقلت من مرحلة الاحترار المناخي لتدخل مرحلة الغليان العالمي".

وتشهد المحيطات أيضا على هذا التوجه المقلق مع حرارة سطح المياه المرتفعة جدا منذ أبريل ومستويات غير مسبوقة في يوليو.

ويشهد العالم منذ يوليو الماضي فوضى مناخية بين دول تواجه موجة حر شديدة أدت إلى اندلاع حرائق الغابات وسقوط قتلى وجرحى وبين دول أخرى تواجه زلزالا وفيضانات وانهيارات أرضية أدت إلى إجلاء الآلاف السكان من منازلهم.

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