ضبط 91 مخالفة في حملات على المخابز البلدية بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ، خلال حملات تموينية وتفتيشية مكثفة ، من ضبط 91 مخالفة تموينية ، خلال حملاتها التفتيشية المفاجئة على المخابز البلدية والأسواق بمدن ومراكز المحافظة.

وذلك بالإشتراك مع مباحث التموين ، وتنوعت المخالفات التموينية ، بين 85 مخالفة للمخابز البلدية ، شملت ، (نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم وجود ميزان، عدم وجود سجلات) ، بالإضافة، إلى 6 مخالفات في مجال الأسواق ، تنوعت بين، (عدم الإعلان عن الأسعار- البيع بأزيد من السعر الرسمي- سلع مجهولة المصدر- عدم وجود شهادة صحية).

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بإستمرار الجهود والحملات المكثفة على مدار اليوم ، وذلك لضبط الأسواق مع المتابعة المستمرة ، وتكثيف المرور الدوري والمفاجئ ، لمتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية ، ومتابعة ما يتم عرضه للمواطنين من سلع ، وضبط المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

وأشار الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا إلى تكثيف الحملات والرقابة التموينية بجميع مراكز المحافظة، والتأكد من توافر السلع والمواد التموينية والوقود، ومنع أي تجاوزات ومراجعة سلامة المعروض منها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.