جامعة سوهاج تعقد الاجتماع الأول استعداداً لمشاركتها في أسبوع الشباب

عقدت جامعة سوهاج الاجتماع التحضيري الأول لمناقشة استعداداتها للمشاركة في أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر، والذي تستضيفه جامعة حلوان هذا العام في الفترة من ٨ الي ١٤ من شهر سبتمبر القادم.

وأكد الدكتور حسان النعماني القائم باعمال رئيس الجامعة علي حرص الجامعة علي المشاركة في تلك الفعاليات والأنشطة الطلابية، والتي تهدف الي تبادل الثقافات والخبرات بين شباب أعضاء هيئة التدريس والطلاب بمختلف الجامعات، وحثهم على التفوق والتميز في شتى المجالات وتشجيعهم على المشاركة في مختلف الأنشطة التي تسهم في تنمية مداركهم ومهاراتهم، للتنافس الشريف في مختلف أنواع الأنشطة الرياضية والعلمية والاجتماعية والفنية والثقافية والجوالة بجانب مجموعة من الأنشطة الموازية والمتنوعة وتعزيز الانتماء والتعاون والمشاركة فيما بينهم، موضحاً ان بعثة الجامعة المشاركة في أسبوع شباب الجامعات المصرية سوف تضم ١١١ طالب و طالبة يتنافسون في عدد من الانشطة التي تتضمنها فاعليات الأسبوع.

وفي هذا الصدد اجتمع الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون التعليم والطلاب، بالمشاركين بفعاليات الأسبوع، وذلك بحضور الدكتور محمد كمال خليل وكيل كلية التربية الرياضية لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس البعثة، وصبري محمد إبراهيم مدير عام رعاية الشباب وعدد من مديري إدارات رعاية الشباب المركزية والكليات المختلفة والاخصائيين الرياضيين والاجتماعيين والمدربين والمشرفين علي فعاليات الاسبوع.

وناقش الدكتور عبد الناصر يس خلال الاجتماع الاستعدادات التي تمت للمشاركة في الأسبوع، مؤكداً علي ضرورة الانتهاء من كافة إجراءات تسجيل الطلاب المشاركين، والبدء في التدريبات الخاصة بجميع الانشطة الرياضية، والثقافية، والعلمية، والفنية، ونشاط الجواله.

وذلك من خلال تجهيز الأدوات وحجز الملاعب والقاعات الخاصة بالتدريب، ومخاطبه المدن الجامعية لإستضافة وأقامة طلاب الجامعة المشاركون في الأسبوع للبدء في التدريبات.

وأضاف الدكتور محمد كمال خليل ان المعسكر التدريبي للفرق المشاركة بالأسبوع سوف يستمر حتي يوم ٥ سبتمبر القادم، لإعداد تلك الفرق أعداد بدني وفني حتي تظهر بالمظهر المشرف أمام الجامعات المشاركه.