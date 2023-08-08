نجاح القوافل الطبية لقري" حياة كريمة " في الوادي الجديد

أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، عن نجاح القوافل الطبية الخاصة بالكشف الطبي على المواطنين في قرى بالمحافظة. تأتي هذه القوافل ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتم تنظيمها على مدار شهر يوليو الماضي.

أكد الدكتور محروس أن القوافل الطبية تضمنت جميع التخصصات الطبية الضرورية، بما في ذلك التخصصات النسائية وخدمات تنظيم الأسرة والباطنة وطب الأطفال والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد وطب الأسنان وأمراض القلب والجلدية. وتتوفر أيضًا خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تحتوي على جميع الأدوية الضرورية. وتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.



وأوضح محروس أن القوافل الطبية تم تنظيمها مجانًا لخدمة 8 قرى بالمحافظة خلال شهر يوليو الماضي. تم تقديم الخدمات الطبية في قريتين في مركز الخارجة (صنعاء والثورة)، و2 قرية في مركز باريس (بغداد والأربعين 2)، و2 قرية في مركز الداخلة (القصر والموشية)، و2 قرية في مركز بلاط (أولاد عبد الله ومرزوق).

وأشار محروس إلى أن تنفيذ هذه القوافل يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وتعليمات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لتسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية لجميع المواطنين وتقليل الحاجة إلى السفر للعلاج خارج المحافظة.

القوافل الطبية والمواطنين

وتؤكد هذه القوافل الطبية التزام المديرية الصحية بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المحافظة، وتأكيد الاهتمام بسرعة الوصول إلى العلاج وتوفير الخدمات الطبية المتخصصة للجميع. وتنم عن التزام الوزارة بتوفير "حياة كريمة" للمواطنين وتحسين الرعاية الصحية في المناطق النائية والمحرومة.

وتم توفير فرق طبية مؤلفة من أطباء وممرضات متخصصين للكشف على السكان وتقديم الرعاية الصحية الأساسية لهم. وتضمنت الخدمات الطبية العامة، وفحوصات الرؤية والتعامل مع الأمراض المزمنة وتوزيع الأدوية المجانية، وتقديم النصائح الطبية والتثقيف الصحي.



وقد تم الكشف على العديد من المواطنين من جميع الفئات العمرية، بدءًا من الأطفال وصولاً إلى المسنين. وتم توفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى الذين يحتاجون إلى تشخيص ومتابعة طبية، مع توجيههم إلى المستشفيات المحلية في الحالات التي تتطلب عناية متخصصة.

وشملت القوافل أيضًا الكشف على النساء الحوامل وتقديم الرعاية الصحية النسائية الخاصة بهن. وتم تنظيم جلسات تثقيفية حول الرعاية الصحية الأمومة والنمو السليم للحمل والولادة السليمة.



وقد أثنى المواطنون على جهود الحكومة في تنفيذ هذه المبادرات الإنسانية التي تعزز العدالة الاجتماعية وتحسن الحياة في المناطق النائية. وأعرب العديد من السكان عن شكرهم وامتنانهم للرعاية الصحية المقدمة وتوفير الأدوية المجانية.

تأتي هذه القوافل في إطار التزام الحكومة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء البلاد وضمان تلبية احتياجات المجتمع. وتعتبر مبادرة "حياة كريمة" ركيزة أساسية في رؤية الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة ورفاهية