جيرارد يعلق على مفاوضات الأندية السعودية مع محمد صلاح

علق أسطورة ليفربول الإنجليزي ستيفن جيرارد، على مفاوضات الأندية السعودية مع محمد صلاح للانتقال لدوري "روشن" خلال الموسم الجديد.

ورفض جيرارد فكرة انتقال محمد صلاح للدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الاهتمام السعودي القوية من جانب اتحاد جدة.

وأكد جيرارد على أن محمد صلاح يعد لاعبه المفضل، لذلك يرغب في استمراره ضمن صفوف ليفربول خلال الموسم المقبل.

تصريحات جيرارد

تحدث جيرارد على أنباء انتقال محمد صلاح للدوري السعودي، في تصريحات لبرنامج "صدى الملاعب"، حيث قال:"بالتأكيد لا أريده الانتقال للدوري السعودي الآن".

وتابع: "محمد صلاح بالنسبة لي يعد لاعبي المفضل، وأنا أحب ليفربول كثيرًا، لذلك أريد أن يستمر مع ليفربول ويحقق جميع البطولات خلال الفترة المقبلة".

وأتم أسطورة ليفربول تصريحاته: "عندما يحقق الدوري الإنجليزي عدة مرات، وأيضًا دوري أبطال أوروبا، في هذا الوقت نضع في اعتبارنا التعاقد معه".

وكانت تقارير صحفية سعودية قد أشارت خلال اليومين الماضيين إلى أن اتحاد جدة السعودي يرغب في التعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تعاقده مع الثلاثي العالمي كريم بنزيما ونجولو كانتي، والبرازيلي فابينيو.