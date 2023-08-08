كيفية إزالة الصور الفاضحة المزيفة من الإنترنت

مع ازدهار مهارات الذكاء الاصطناعي والفوتوشوب، من المرجح أن تزداد فرص إنشاء الصور الفاضحة المزيفة و "الانتقام الإباحي".

"الانتقام الإباحي" هو المصطلح المستخدم لوصف الصور الجنسية الصريحة التي تمت سرقتها، أو مشاركتها دون موافقة الشخص، يمتلك العالم العديد من منصات الانتقال التي تساعد ضحايا مثل هذه الجرائم الإلكترونية. ولكن ماذا تفعل في حالة مشاركة شخص ما بالفعل لصورك الحميمة؟

يدعم موقع StopNCII.org، الذي تديره خدمة خط المساعدة للثأر للإباحية ومقرها المملكة المتحدة، البالغين (الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا) الذين يعانون من إساءة استخدام الصور الحميمة. تدعي المنصة أنها تدعم الضحايا البالغين لإساءة معاملة الصور الحميمة غير التوافقية (NCII) وتعمل على إزالة المحتوى الجنسي الخاص رقميًا عن طريق منع مشاركته عبر منصات شركاء الصناعة المشاركين، إنها جزء من SWGfL، وهي مؤسسة خيرية غير ربحية في المملكة المتحدة.

تدعي المنصة أن لديها معدل إزالة يزيد عن 90٪ قائلة إنها نجحت في إزالة أكثر من 200000 صورة فردية حميمة غير توافقية من الإنترنت باستخدام التكنولوجيا المبتكرة، إليك كيف يمكنك استخدام النظام الأساسي.



كيف تعمل المنصة؟



تدعي StopNCII.org أن لديها أداة تنشئ تجزئة / بصمة رقمية من صورة (صور) / فيديو (مقاطع) حميمة مقدمة. تجزئة الصورة هي عملية استخدام خوارزمية لتعيين قيمة تجزئة فريدة للصورة، النسخ المكررة من الصورة لها نفس قيمة التجزئة بالضبط.

يقوم موقع StopNCII.org بعد ذلك بمشاركة التجزئة مع الشركات المشاركة حتى يتمكنوا من المساعدة في الكشف عن الصور وإزالتها من المشاركة عبر الإنترنت.



ما هي المنصات شركائها؟



لدى موقع StopNCII.org عدد من الشركاء في صناعة التكنولوجيا، وتشمل هذه Facebook وInstagram وReddit وTikTok وBumble وThread وOnlyFans.

بصرف النظر عن هذا، هناك شبكة عالمية من الشركاء، بما في ذلك Breakthrough وCenter for Social Research وRATI Foundation for Social Change وRed Dot Foundation.



ما هي معايير الأهلية؟

من أجل إنشاء قضية، يجب أن يكون لدى مقدم الشكوى بعض المعايير، وتشمل هذه:

- أن تكون الصورة للمشتكي وله حق الوصول إلى الصورة.

- التحقق مما إذا كانت الصورة حميمة بطبيعتها (عارية أو جنسية).

- أن يكون عمر مقدم الشكوى في الصورة أكثر من 18 سنة.

لا يمكن لمقدم الشكوى إرسال الصور نيابة عن شخص آخر، تقول المنصة: "لا يمكننا قبول علامات التجزئة منك إلا إذا كنت أنت الشخص الموجود في المحتوى، يرجى تشجيع الشخص الموجود في الصورة (إذا كنت تعرفه) لبدء العملية بنفسه"، يمكن لأي شخص في العالم استخدام هذه الأداة.

كيف تصنع قضية؟

من أجل إنشاء قضية، يجب على مقدم الشكوى ملء نموذج عبر الإنترنت وتقديم البيانات المطلوبة إلى النظام الأساسي.

- حدد أي صورة (صور) / فيديو (مقاطع) حميمة من جهازك وفقًا لمعايير الأهلية.

- ستنشئ StopNCII.org بصمة رقمية (تسمى التجزئة) للصورة (الصور) / الفيديو (الفيديوهات) على جهازك. سيتم إرسال تجزئة من جهاز مقدم الشكوى، ولكن ليس الصورة / الفيديو نفسه، لن يتم تحميل محتوى مقدم الشكوى.

- إذا تم إنشاء القضية بنجاح، فسوف يتلقى المشتكي رقم القضية للتحقق من حالة قضيتك، من الضروري تدوين رقم الحالة مع رقم التعريف الشخصي للوصول إليه في المستقبل، هذا غير قابل للاسترداد.

- ستبحث الشركات المشاركة عن مطابقات للتجزئة وتزيل أي مطابقات داخل نظامها (أنظمتها) إذا كان ينتهك سياسة إساءة استخدام الصور الحميمة.

- سيستمر StopNCII.org بشكل دوري في البحث عن تطابقات بصمات الأصابع على مواقع الويب المشاركة.

يمكن لمقدمي الشكوى استخدام رقم القضية للتحقق من سير القضية في أي وقت، أو سحبه.