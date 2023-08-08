الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

انعقاد ندوات بالمساجد الكبرى عن آداب معاملة السائح

ندوات بالمساجد الكبرى
ندوات بالمساجد الكبرى عن آداب معاملة السائح

أقيمت يوم الإثنين 7/ 8/ 2023م بعد صلاة المغرب ندوة عن (آداب معاملة السائح)، للتعريف بأهمية السياحة وآداب معاملة السائح وقد أكد الجميع أن السائح ضيف كريم علينا وعلى بلدنا، ويجب أن نظهر بالوجه الحضاري الذي يليق بنا وبديننا وقيمنا وأخلاقنا وعمق حضارتنا الضاربة لأكثر من سبعة آلاف عام في عمق التاريخ.

txt

وكيل وزارة الاوقاف يلتقي بالعمال الجدد بالمساجد

txt

الأوقاف تعلن موعد مسابقة النابغين في علم الفرائض بالمديريات

انعقاد ندوات بالمساجد الكبرى عن آداب معاملة السائح

وأوضحت الأوقاف، أنها على النحو التالي:

ففي مديرية أوقاف المنوفية أقيمت ندوة بمسجد الشنوفي بجريس، ومسجد الكبير.

وفي مديرية أوقاف السويس أقيمت ندوة بمسجد الغريب.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيمت ندوة بمسجد الشرقي، ومسجد الرحمن.

وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيمت ندوة بمسجد الهداية، ومسجد إبراهيم بن عمر، ومسجد الجندي، ومسجد أبي مندور.

وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيمت ندوة بمسجد الزلفي، ومسجد الشيخ هاشم عبدالرحيم بإسنا.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيمت ندوة بمسجد الحاج عبدالعال، ومسجد الشرطة.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيمت ندوة بمسجد التوفيق، ومسجد السلام بالمنصورة، ومسجد الهدى.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيمت ندوة بمسجد قراعة، ومسجد خشبة البحري.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيمت ندوة بمسجد المندرة البحري، ومسجد المنتزه.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيمت ندوة بمسجد الرحمن الرحيم.

وفي مديرية أوقاف الفيوم أقيمت ندوة بمسجد الأخوة، ومسجد والي ميزار.

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية أقيمت ندوة بمسجد العادل.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيمت ندوة بمسجد الكبير، ومسجد المشاهرة، ومسجد الورشة.

وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيمت ندوة بمسجد سيدي حسن الحمصي، ومسجد التوفيق، ومسجد الكبير، ومسجد النور.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيمت ندوة بمسجد النصر بالعريش، ومسجد الخير والبركة، ومسجد السلام بالمساعيد، ومسجد المحطة ببئر العبد.

وفي مديرية أوقاف مطروح أقيمت ندوة بمسجد القرية الحمراء.

وفي مديرية أوقاف الغربية أقيمت ندوة بمسجد أبو الفضل الوزيري بالمحلة الكبرى، ومسجد السيد أحمد البدوي.

وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيمت ندوة بمسجد ناصر.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيمت ندوة بمسجد الاسباعية السفلي، ومسجد الصحابة بشرم الشيخ.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيمت ندوة بمسجد بلال بن رباح، ومسجد سيدي عامر، ومسجد المعهد الديني.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيمت ندوة بمسجد الميناء الكبير، ومسجد التقوى بالقصير، ومسجد المركز الإسلامي بمرسى علم، ومسجد السلام بسفاجا.

وفي مديرية أوقاف القاهرة أقيمت ندوة بمسجد الزمالك، ومسجد الحبيب المصطفى، ومسجد حسن باشا، ومسجد المؤيد شيخ بالغورية، ومسجد الإمام الشافعي.

وفي مديرية أوقاف قنا أقيمت ندوة بمسجد العمري، ومسجد العتيق.

وفي مديرية أوقاف بورسعيد أقيمت ندوة بمسجد حمدي تمام، ومسجد الشاطئ.

مواد متعلقة

تفاصيل اليوم الثاني من الأسبوع الثقافي بمسجد الحصري بالسادس من أكتوبر

حكم الصلاة على الشواطئ وفي أماكن التَّنزُّه

مسجد السيدة نفيسة في ثوب جديد بعد افتتاحه

نقيب الأشراف: تطوير مساجد ومقامات آل البيت يزيد الدخل القومي

الأسبوع الثقافي يتحدث عن الدروس المستفادة من قصة سيدنا إبراهيم

مرصد الأزهر يوضح أنشطة التنظيمات المتطرفة في الدول الإفريقية لشهر يوليو 2023

افتتاح أعمال التطوير بمركز بيوتكنولوجيا التخمرات والميكروبيولوجيا التطبيقية بجامعة الأزهر

مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين: رسالة الأزهر ومناهجه تستمد وسطيتها من الإسلام