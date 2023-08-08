محافظ الشرقية يوزع 47 قرض حسن على الأسر الأكثر احتياجا

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتوزيع 47 قرض حسن بقيمة 940 ألف جنيه على عدد 47 أسرة مستفيدة من الأسر الأكثر احتياجا بواقع 20 ألف جنيه لكل أسرة تسدد على 20 شهر بدون فوائد مقدمه من جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي لخدمة الأسر الأكثر احتياجا من محدودي الدخل والأرامل وذوي الإحتياجات الخاصة من مختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

كما قام المحافظ بتسليم عدد 12 كرسي متحرك للمستحقين من كبار السن وذوي القدرات والهمم مقدمين من مؤسسة بوابتك للخير للتنمية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي تنفيذاً للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة “ التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لرعاية الاسر الأكثر إحتياجاً، لافتاً إلى أن مثل هذه المبادرات النبيلة تجسد نموذجاً للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.

ثمن محافظ الشرقية دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في تقديم الدعم للأجهزة التنفيذية ومشاركتهم في تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر الأكثر احتياجاً وإقامة مشروعات صغيرة لهم ليحيوا حياه كريمة مشيراً إلى أن الجمعيات الأهلية أصبحت تمثل شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة والإستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية والمساهمة في رفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

ومن جانبه أشار عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية، إلى أن الهدف من منح القروض الحسنة للأسر الأكثر احتياجاً إقامة مشروعات صغيرة تساعد في دفع عجلة العمل والإنتاج وتحسين مستوى معيشتهم .

وأوضح سيد الشوربجي مدير عام جمعية الأورمان بالشرقية، أن القروض الحسنة المقدمة تمنح للأسر الأكثر احتياجاً بعد إجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة لهم بالتعاون مع إدارات التضامن الاجتماعي بنطاق دائرة المحافظة لإنشاء مشروعات تدر عليهم دخلاً ثابتاً وتساهم في تحسين مستوي معيشتهم مشيراً إلى أن إجمالي عدد القروض الحسنة التي تم توزيعها هذا العام بلغت 500 قرض حسن بقيمة مليون جنيه للأسر الأكثر احتياجا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

بينما أشار خالد خلف مسؤول مشروعات بحري بمؤسسة بوابتك للخير للتنمية، إلى استمرار المؤسسة في التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية والأرامل والأيتام وتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة لفئات المجتمع .

قدمت الأسر المستفيدة وكذلك كبار السن وذوي القدرات والهمم ذوي الهمم الشكر لمحافظ الشرقية ولمديرية التضامن الإجتماعي على تقديم كافة أوجه الرعاية لهم وتوفير احتياجاتهم المعيشية ليحيوا حياة كريمة.

شارك المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي سكرتيرعام المحافظة، والمحاسب سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، وسعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة، واسماعيل عبد المعطي رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات الأهلية بالشرقية.