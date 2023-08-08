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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة النصر السعودي والشرطة العراقي في كأس الملك سلمان للأندية

النصر السعودي
النصر السعودي

يلتقي النصر السعودي نظيره الشرطة العراقي مساء غد الأربعاء في مباراة نارية  تقام مساء غد الأربعاء على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية ضمن منافسات دور نصف نهائي  البطولة العربية .

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القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي والشرطة العراقي  في البطولة العربية

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قائد النصر: جاهزون لخطف بطاقة التأهل لنهائي البطولة العربية

حقق النصر السعودي نتيجة ثقيلة  على الرجاء البيضاوي 3 أهداف مقابل هدف واحد في البطولة العربية  في دور ربع نهائي نهائي البطولة ،بينما حقق الشرطة العراقي مفاجاة كبيرة بخروج السد القطري من البطولة العربية بنتيجة أربع أهداف مقابل هدفين .

تشكيل الشرطة العراقي  المتوقع لمباراة النصر السعودي

حراسة المرمى:أحمد باسل.

خط الدفاع: كرار عامر - مناف يونس - فيصل نافل - أحمد يحيى.

خط الوسط: أمير صباح - عبدالمجيد بوبكر - نينجا إدريسا - فهد يوسف

خط الهجوم: محمد المواس - أحمد فرحان.

موعد مباراة  النصر السعودي و الشرطة العراقي 

تبدأ المباراة مساء غد الأربعاء الموافق 9 من شهر أغسطس2023، في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ، و6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعوية ، و7 مساء بتوقيت الإمارات .

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