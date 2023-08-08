مياه سوهاج تنتهى من تنفيذ بئرى مياه شرب بتكنولوجيا الترشيح الطبيعى

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج من تنفيذ بئرى مياه شرب بتكنولوجيا الترشيح الطبيعى RPF بالتعاون مع نادى روتارى صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

واضاف انه تم تنفيذ تلك الابار بمحطة مياه جزيرة المنتصر بمركز المراغة ومحطة مياه الخزندارية غرب بمركز طهطا حيث قام نادى روتارى بتنفيذ الاعمال المدنية بقيمة 400 الف جنيه وقامت الشركة بتنفيذ الاعمال الكهروميكانيكية تشمل الطلمبات والمحابس والمواسير ولوحات الكهرباء بقيمة 800 الف جنيه.

واوضح المهندس اشرف على عبد الرحمن مستشار الشركة لشئون الدعم الفنى ان الطاقة التصميمية لكل بئر تم تنفيذه تبلغ 25 لتر لكل ثانية وان تلك الاعمال تاتى فى اطار مبادرة المياه من اجل الحياة والتى تهدف توفير المياه الآمنة للفئات المستهدفة وخاصة الأطفال واسرهم ورفع الوعى البيئى والصحى والمشاركة الايجابية فى اتباع السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب.