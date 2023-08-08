وكيل صحة أسيوط يتابع تطوير وتحسين مستشفى الحميات

واصل وكيل وزارة الصحة بأسيوط، الدكتور محمد زين الدين حافظ، جهوده في متابعة التطوير والتحسين في مستشفى الحميات باسيوط . قام الدكتور محمد زين الدين حافظ بزيارة تفقدية للمستشفى، وكان برفقته عدد من المسئولين الطبيين والإداريين.

قام الدكتور زين الدين بزيارة للأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، بما في ذلك الجهاز الهضمي والكبد، للتأكد من توفر العناصر البشرية اللازمة وسلامة الخدمات المقدمة. وأكد أهمية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتوافر اللقاحات والأمصال لضمان تقديم الرعاية والعلاج اللازم للمرضى.

وشدد الدكتور زين الدين على أهمية الاستعداد الجيد في صيدلية الاستقبال والطوارئ التي تعمل على مدار الساعة. ووجه بالتأكد من العزل الجيد للسقف الخاص بالصيدلية وتطبيق برنامج الجودة 5S بها. كما وجه بتوفير كميات كافية من الأدوية يومياً لمدة تزيد عن 48 ساعة، بناءً على التردد الطبي المتوقع في الأقسام الطبية.

خطة وزارة الصحة والسكان…

كما قام الدكتور زين الدين بمتابعة نسب إنجاز أعمال التطوير التي يتم تنفيذها في المستشفى. أشاد بجهود التحسين والتوسعة التي تمت حتى الآن، والتي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتطوير مستشفيات الحميات والصدر في جميع أنحاء البلاد. وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.

يعد تفقد وكيل وزارة الصحة بأسيوط لمستشفى الحميات ومتابعة أعمال التطوير جزءًا من جهود الوزارة لتحسين قطاع الرعاية الصحية في البلاد. وتأكيدًا على التزامها بتقديم خدمات متميزة ورفع جودة الرعاية الصحية في المستشفيات

وكيل وزارة الصحة بأسيوط يتابع تطوير وتحسين في مستشفى الحميات

وكيل وزارة الصحة بأسيوط يتابع تطوير وتحسين في مستشفى الحميات