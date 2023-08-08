الكشف الطبي المجاني لـ 122 ألف مواطن بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن قيام مديرية الشئون الصحية بتوقيع الكشف الطبي وفحص 122 ألف و 237 مواطن ومواطنة بمختلف مدن وقرى المحافظة، ضمن فعاليات الحملة القومية " 100 يوم صحة "، والتي انطلقت 25 يونيو الماضي.

وتهدف إلى تكثيف حملات مبادرة السيد رئيس الجمهورية " 100 مليون صحة "، ومنها " الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ودعم صحة المرأة المصرية، العناية بصحة الأم والجنين، الكشف وعلاج ضعف السمع لحديثي الولادة، القضاء على فيروس سي لطلاب المدارس، فحص المقبلين على الزواج، علاج أمراض سوء التغذية بين أطفال المدارس، بالإضافة إلى الرعاية الصحية لكبار السن " .

ومن جانبه أوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن الفرق الطبية للحملة انتشرت بالشوارع والميادين والمؤسسات الحكومية، والوحدات الصحية، مشيرا إلى فحص 44 ألف و230 مواطن من خلال مبادرة " الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة "، وفحص 51 ألف 982 سيدة من خلال مبادرتي "صحة الأم والجنين"، و مبادرة " صحة المرأة ".

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم فحص 13 آلف و 367 طفل ضمن مبادرة الكشف وعلاج ضعف السمع بين حديثي الولادة، وفحص 11 آلاف و 240 مواطن ضمن مبادرة " فحص المقبلين على الزواج "، بالإضافة إلى فحص 1480 من كبار السن ".