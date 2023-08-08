10 أغسطس.. بدء صرف الألبان العلاجية بمستشفى الأطفال بجامعة أسيوط

أعلنت مستشفيات جامعة أسيوط، عن إتاحة صرف الألبان العلاجية للأطفال الذين يعانون من أمراض وراثية وأمراض سوء التغذية ومن لديهم حساسية الألبان وذلك في خطوه جديدة للتيسير علي المواطنيين

وقرر مستشفى الأطفال الجامعي تفعيل الموقع الإلكتروني لحجز كشف عيادات التغذية والعظام حيث صرف الألبان العلاجية، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور عماد الدالي رئيس قسم طب الأطفال، والدكتور محمد أمير فتحى مدير مستشفى الأطفال الجامعي، والدكتورة أزهار عربي مديرة العيادات الخارجية وذلك في إطار حرص مستشفيات جامعة أسيوط على تخفيف التكدس والزحام، وتيسيرا على المواطنين.

يذكر أن خدمة الكشف متاحة بعيادة العظام يومي الأحد والثلاثاء، وبعيادة التغذية في أيام الأحد والثلاثاء والخميس، ويتم صرف الألبان يوم الخميس من الساعة ٨ صباحا إلى ٢ ظهرا.

يمكن حجز كشف عيادات التغذية -والعظام، وصرف الأدوية من خلال اللينك التالي:

https://www.aun.edu.eg/hospitals/registration/ar