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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

الدولار يعزز مكاسبه أمام باقي العملات

بوابة الوفد الإلكترونية

سجل سعر الدولار الأمريكي، ارتفاعًا مقابل العملات الأجنبية الاخرى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أغسطس، إذ يكافح المتعاملون لمواكبة توقعات النمو المتباينة لأكبر اقتصادين في العالم إلا أنهم لم يكترثوا كثيرا بمجموعة جديدة مخيبة للآمال من بيانات التجارة الصينية.

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أسعار صرف الدولار اليوم في محال الصرافة والبنوك

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أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الثلاثاء

 

وأظهرت بيانات اليوم تراجع واردات الصين وصادراتها بوتيرة أسرع كثيرا من المتوقع في يوليو، إذ انخفضت الواردات 12.4 بالمئة عنها قبل عام والصادرات 14.5 بالمئة، وذلك في علامة أخرى على تعثر التعافي الاقتصادي للصين.

وزاد تدهور اليوان والدولارين الأسترالي والنيوزيلندي في بادئ الأمر بعد صدور البيانات، لكن العملات الثلاثة عوضت لاحقا بعض الخسائر بفضل رهانات على أن تعزز البيانات الضعيفة الحاجة لمزيد من إجراءات التحفيز من بكين.

وتراجع اليوان في المعاملات الخارجية مسجلا أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 7.2334 للدولار، وكذلك تراجع في السوق الداخلية إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 7.2223 للدولار.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.38 إلى 0.6549 دولار، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.55 بالمئة إلى 0.60735 دولار.

وارتفع الدولار على نطاق واسع وزاد 0.6 مقابل الين الياباني. وسجل في أحدث التعاملات 143.26 ين.

ومع أن تحركات العملات كانت طفيفة في مستهل التعاملات الآسيوية فقد عزز الدولار مكاسبه خلال الجلسة مع هشاشة الإقبال على المخاطرة وإخفاق الأسهم الآسيوية في أن تلحق بركب مكاسب وول ستريت.

وهبط الجنيه الإسترليني 0.25 بالمئة إلى 1.2753 دولار، في حين انخفض اليورو 0.09 بالمئة إلى 1.0991 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.18 بالمئة إلى 102.26، مبتعدا عن أدنى مستوى في أسبوع الذي سجله يوم الجمعة عقب صدور تقرير متباين حول الوظائف بالولايات المتحدة إذ أشار إلى تراجع في قوة سوق العمل مع استمرار متانتها.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

 استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك مصر، إذ سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.

 في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار اليوم استقرارًا، نحو 30.86 جنيه للشراء، و30.91 جنيه للبيع.

 سجل سعر الدولار اليوم  في البنك الأهلي المصري، ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.

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