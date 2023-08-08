إستمرار أعمال تطهير الترع والمجارى المائية بالفيوم

تواصل الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، تنفيذ أعمال تطهير الترع والمجاري المائية، لضمان وصول المياه إلى نهايات الترع بقرى ومراكز المحافظة.

يأتي هذا تحت إشراف المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الري بالفيوم، والمهندس على عبدالمجيد رئيس مصلحة الري والمهندس نادي جرجس رئيس قطاع الري بالفيوم.

وأوضح وكيل الوزارة أن أعمال التطهير تأتي فى إطار خطة المديرية لتطهير الترع والأباحر بكافة مراكز المحافظة لضمان سهولة وصول مياه الري إلى النهايات، استعدادا لفصل الصيف.

خلال ذلك قامت هندسة ري يوسف الصديق برئاسة المهندس مصطفى جودة مدير الهندسة، بتنفيذ أعمال تطهير الترع وكسح الطمي بعدد من المجارى المائية والمصارف، والتي شملت تطهير بحر قارون وفروعه، بالإضافة إلى نقل مخلفات التطهير إلى خارج المناطق السكنية المتاخمة للمجاري المائية، بالإضافة إلى استمرار أعمال التطهير بمحطة مصرف القاطع لرفع كميات الاطماء وتطهير الحوض ورفع كفاءة تشغيل المحطة لتحسين حالة المياه بالنهايات، وتغذية الترع والمجارى المائية في اطار خطة الهندسة لتطهير كافة الترع والمجاري المائية، وذلك بحضور المهندس أحمد صبحي مدير هندسة ري النزلة.

وأكد المهندس محمود مصطفى السيلي مدير عام ري غرب الفيوم إستمرار أعمال تطهير الترع ونزع الحشائش خلال الفترة المقبلة للعمل على رفع كافة المعوقات التى تعيق وصول المياه إلى نهايات الترع وخاصة خلال فصل الصيف، وفترة أقصى الاحتياجات مع متابعة الحملات الليلية لمنع التعديات على مياه الري بكافة أنحاء المحافظة.

متابعة حالة مياه الري وقياس مناسيب الترع بالفيوم

وفي سياق متصل تفقد مدير إدارة ري غرب الفيوم، حالة المياه على عددا من الترع والمجارى المائية، تم خلالها قياس مناسيب مياه الري ومتابعة حالة المياه وأعمال التطهير ونزع الحشائش، وذلك لضمان وصول المياه إلى نهايات الترع، ومتابعة أعمال التطهير الجارية.

وصرح مدير إدارة ري غرب الفيوم بأنه تجري المتابعة اليومية لكافة المجاري المائية للتأكد من وصول المياه إلى نهايات الترع، بالإضافة إلى متابعة المشروعات الجاري تنفيذها على الترع والمجارى المائية، للتأكيد على جودة تنفيذ الأعمال طبقا للاشتراطات والمواصفات والدليل الإرشادي، والعمل على تلافي أي ملاحظات خلال التنفيذ، موجها مقاولي التطهير برفع كافة المخلفات التي تظهر في المجاري المائية عقب انتهاء أعمال التطهير الجارية.

وأضاف "السيلي" بأن الإدارة تولي أعمال تطهير الترع والمجارى المائية اهتماما خاصا بسبب الدخول في فترة أقصى الاحتياجات مع بدايات فصل الصيف، وهو ما يتطلب فتح المجاري المائية لضمان وصول مياه الري إلى النهايات، وتغطية كافة الأراضي الزراعية التي تشملها مقررات المياه.