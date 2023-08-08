السعودية كلمة سر عودة نيمار إلى برشلونة

يحلم خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، بإعادة النجم نيمار إلى صفوف البرسا في الميركاتو الصيفي الحالي.



يرى نادي برشلونة أن عودة نيمار إلى برشلونة أمر مُقعد بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي الكتالوني، كما أن راتب البرازيلي يصل إلى 40 مليون يورو سنويًا.



موقف تشافي:



يرفض تشافي فكرة عودة نيمار بسبب غرفة تغيير الملابس والأجواء داخلها، ولديه مخاوف حدوث انقسام بعدما نجح في تكوين توليفة وأجواء عائلية داخل الفريق.



لكن أكدت التقارير الصحفية الإسبانية، أن تشافي قد يغير رأيه بشأن عودة نيمار، بسبب قيمته الفنية الكبيرة التي يقدرها مردب برشلونة، بالإضافة لاقتراب رحيل نجمه عثمان ديمبلي الذي يعد أحد العناصر الأساسية التي كان يعتمد عليها.



اجتمع نيمار مع عائلته ووكيله بعد نهاية جولة آسيا مع باريس سان جيرمان، وأخبرهم برغبته في الرحيل عن الدوري الفرنسي وخوض تجربة أخرى.



يرغب نيمار في العودة إلى صفوف نادي برشلونة، وعرض نفسه أكثر من مرة في الميركاتو على النادى الكتالوني، ولا يمانع اللاعب في تخفيض راتبه الذي كان يتقاضاه مع باريس، ذلك رغم نفى والده للصحف تلك الأخبار التي أشارت لطلبه من باريس الرحيل.



أكدت التقارير أن العملية معقدة جدًا حول عودته إلى برشلونة بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي الكتالوني.



حل مقترح لبرشلونة:



يريد لابورتا عودة نيمار بالإضافة لمستشاريه الرياضيين، ديكو وأليماني، لكن تشافي لديه بعض الشكوك حول اللاعب.



يعمل بيني زهافي وكيل نيمار على الصفقة واجتمع مع اللاعب البرازيلي ووالده في إيبيزا الإسبانية، أشارت التقارير، أن نيمار يمكن أن يلعب هذا الموسم مع البارسا.



بيني زهافي اقترح أن تتعاقد أحد أندية السعودية مع نيمار ويعطيه اعارة موسم للبارسا مع تحمل النادي السعودي جزءًا من راتب اللاعب البرازيلي وفقًا لاتفاقية تجارية مع البارسا.



موقف باريس سان جيرمان من رحيله:



أبدى نادي باريس موافقته على رحيل نيمار في حال وصول عرض جيد للاعب البرازيلي، وسط وجود 3 وجهات محتملة من الدوري الإنجليزي والأمريكي والسعودي، بالإضافة لبرشلونة الذي يفضل نيمار العودة إليه.



يرغب نادي باريس سان جيرمان في بيع اللاعب البرازيلي نيمار، ما بين 58 مليون يورو و93 مليون يورو مقابل التخلي عنه.

