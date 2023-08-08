رفع 525 طن مخلفات وتسوية وتمهيد طرق بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض، لافتاً إلى استمرار حملات النظافة والتجميل مستمرة بالقري والمراكز والأحياء حفاظاً علي البيئة ورفع كفاءة وتسوية وتمهيد الشوارع والميادين؛ وذلك للعمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها بكافة الطرق الممكنة، مشيراً إلى رفع 525 طن مخلفات وقمامة خلال حملات نظافة بـ 4 مراكز والقرى التابعة لها فضلاً عن تسوية وتمهيد الطرق غير المرصوفة وفقاً للامكانات المتاحة.

وفي هذا الإطار نفذت الوحدات المحلية بمراكز البداري وديروط والغنايم وأبنوب حملات نظافة مكبرة لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها فضلاً شفط الأتربة من جانبي الطرق بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الطرق والشوارع غير المرصوفة بالقرى لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين باستخدام معدات الحملة الميكانيكية (سيارات الكنس الآلي ، اللودر ، الجليدر ، الحاويات ، سيارات النقل) وغيرها وهو ما أسفر عن رفع 525 طن مخلفات خلال يوم واحد من تلك الحملات وذلك خلال حملات بإشراف ومتابعة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ، ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم ، وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كإدارة المخلفات الصلبة وقسم النظافة بكل مركز.