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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مفاجأة في حالة الطقس غدًا.. وبشرى سارة عن درجات الحرارة

حالة الطقس
حالة الطقس

 تشهد القاهرة وجميع محافظات الجمهورية انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة غدًا الأربعاء، ليسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلًا على الأنحاء كافة.

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من الأربعاء للسبت المقبل

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حالة الطقس اليوم الثلاثاء ودرجات الحرارة.. انخفاض طفيف

 وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الأربعاء ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأترية على حلايب وشلاتين وبحيرة ناصر وأبو سمبل، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على حلايب وشلاتين وأبو سمبل وبحيرة ناصر.

 وأكدت الهيئة أن هناك فرص أمطار ضعيفة تكون رعدية أحيانًا على حلايب وشلاتين وأبو سمبل وبحيرة ناصر والوادى الجديد، وشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 وتنشر “بوابة الوفد” في سياق السطور الآتية بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء على القاهرة وباقي المحافظات:

 درجات الحرارة غدًا الأربعاء:

 القاهرة العظمى 34  درجة والمحسوسة 36 درجة والصغرى 25 درجة.

 الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة.

 مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25 درجة.

 سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

 قنا العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

 أسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45  والصغرى 30 درجة.

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