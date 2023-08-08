الوادي الجديد تنظم عرض فنون شعبية على مسرح قصر ثقافة

عرضت فرقة القومية للفنون الشعبية التابعه لفرع ثقافة الوادي الجديد عرضًا مميزًا للفنون الشعبية على مسرح قصر الثقافة المكشوف، حيث استمتع الجمهور بمشاهدة مجموعة رائعة من الرقصات والتابلوهات الواحاتية.

وتضمن العرض عروض راقصة جميلة تعكس تراثنا الشعبي، حيث قدمت الفرقة رقصات تعبّر عن الحياة اليومية في الصحراء المصرية. وقد تم تصميم الرقصات بشكل مثير ومبدع، حيث استخدمت الحركات التقليدية والأصوات الموسيقية التقليدية لإضفاء جو تراثي رائع على العرض.

ومن بين التابلوهات التي تم عرضها كانت تابلوهات "البلح" و "الكف". تم استخدام الألوان والتصاميم التقليدية لإنشاء تحف فنية تعكس جمال وجذور هذه الفنون الشعبية.

وتم تدريب هذا العرض الرائع تحت إشراف الكابتن محمد عبدالله، الذي عمل بجهد كبير مع أعضاء الفرقة لضمان تقديم عرض مميز واحترافي من خلال احترافية اللاعبين وتناغمهم الكبير، استطاعوا أن يقدموا عرضاً مذهلاً يعكس تراثنا الثقافي العريق ويدعو إلى الفخر والاعتزاز. كانت هذه التجربة لا تُنسى لكل من حضرها، مما يبرز الجهود المبذولة في الحفاظ على التراث الشعبي للبلاد وتطويره بطرق مبتكرة ومشوقة

وحضر العرض العديد من الجماهير المتحمسة، حيث استمتعوا بمشاهدة هذه العروض الرائعة والممتعة. كما أثنوا على مجهودات الفرقة وتفانيهم في المحافظة على تراثنا الشعبي وإحيائه بشكل رائع على المسرح.

وتعد فرقة القومية للفنون الشعبية من أبرز الفرق الفنية في البلاد، حيث تسعى جاهدة للمحافظة على التراث الشعبي وتقديمه بطرق مبتكرة وجديدة. تصميماتهم الإبداعية وعروضهم الممتعة هي ما يميز هذه الفرقة وتجعلهم يحظون بتقدير ومحبة الجماهير.

بهذا العرض، نجحت الفرقة القومية للفنون الشعبية في إبهار الجماهير واستحوذت على إعجاب الحضور بمجهوداتها وابتكاراتها الفنية المميزة. نتطلع إلى رؤية المزيد من المبادرات الفنية المماثلة في المستقبل للاحتفال بتراثنا الشعبي المتنوع والغني.

العروض تهدف إلى إحياء الأجواء الفرحة

وصرحت ابتسام عبد المريد، مديرة عامة لثقافة الوادي الجديد، بأن العروض تهدف إلى إحياء الأجواء الفرحة والبهجة التي تملأ المحافظة خلال موسم حصاد البلح والمعروف باسم " الدميرة" الذي يُعتبر المحصول الرئيسي لأبناء الواحات في المنطقة.

عرض فنون شعبية على مسرح قصر ثقافة الخارجة

عرض فنون شعبية على مسرح قصر ثقافة الخارجة

عرض فنون شعبية على مسرح قصر ثقافة الخارجة

عرض فنون شعبية على مسرح قصر ثقافة الخارجة

عرض فنون شعبية على مسرح قصر ثقافة الخارجة

عرض فنون شعبية على مسرح قصر ثقافة الخارجة

عرض فنون شعبية على مسرح قصر ثقافة الخارجة