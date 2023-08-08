الساحل الشمالى تبتلع شابين غرقا بمياه البحر بغرب الاسكندرية

لقى شابان مصرعهما غرقا بمياه البحر بقرية فينوس بالساحل الشمالى بغرب الاسكندرية وهي القرية التي تعرض شاب آخر فيها للغرق الأسبوع الماضي، وظل يومين حتى انتشلت قوات البحث جثمانه.

وارتفع عدد غرقى الإسكندرية والساحل الشمالي، منذ أمس وحتى اليوم، إلى 3 حالات غرق، بينهم اثنان في قرية فينوس والثالث تعرض للغرق أمس في شاطئ سيدي كرير، فيما تم إنقاذ اثنين من الغرق في قرية فينوس.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري وغواصين الخير، من انتشال جثمان شابين لقيا مصرعهما في قرية فينوس، فيما يتبقى جثمان غريق شاطئ سيدي كرير وتم الدفع بعدد 7 غواصين للبحث عنه، وجاري الدفع بعدد آخر من الغواصين لاستكمال البحث عنه، وذلك حسبما أكد كابتن إيهاب المالحي قائد فريق غواصين الخير المتطوعين للبحث عن الغرقى.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة، عن ورود بلاغات عن غرق شابين في قرية فينوس بالساحل السمالي، وآخر عن غرق شاب يبلغ من العمر 16 سنة فى شاطئ كرير الشرقي أمام شارع السنترال، وبالتحديد عند الكيلو 35.

.