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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

برلمانى : مصر فى عهد السيسى تعظم حرية الرأى وتنتصر لحقوق الإنسان

النائب خالد طنطاوى
النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب

توجه النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بالتحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى والنيابة العامة ووزارة الداخلية ولجنة العفو الرئاسى على قرار الإفراج عن 33 من المحبوسين مؤكداً على أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس

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السيسى أصبح لدينا عقيدة راسخة وجديدة بأن بلادنا تعيش مرحلة جديدة تعظم فيها حرية الرأى والنشر والتعبير وتنتصر لحقوق الإنسان بمفاهيمها الشاملة وتحترم أحكام الدستور والقانون
وقال " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم إن الاستمرار فى الافراج عن دفعات جديدة من المسجونين يؤكد أن الجمهورية الجديدة تسع الجميع وتمنح فرصة لكل من أخطأ وأن القيادة السياسية حريصة على حرية الرأى والتعبير.
وقال النائب خالد طنطاوى إنه لولا توجيهات الرئيس السيسى الواضحة بتوسيع عمل لجنة العفو الرئاسى وتنسيقها مع النائب العام ووزارة الداخلية والأجهزة المعنية لم نكن لنشهد كل حالات الإفراجات الأخيرة، مضيفًا أن عمليات الإفراج عن المحبوسين متوجهاً بالتهنئة القلبية للمفرج عنهم واسرهم
وأعرب النائب خالد طنطاوى عن ثقته التامة فى استمرار الافراج عن المسجونين حتى يتم انهاء هذا الملف لتصبح السجون المصرية خالية من كل المسجونين الذين لم تتلطخ أياديهم فى الأعمال الارهابية والدموية مثمناً الحرص الكبير والحقيقى من الدولة المصرية فى دمج المفرج عنهم بالمجتمع

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